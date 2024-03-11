Із яких країн масово виїжджають українські біженці: дані Євростату
У країнах ЄС залишаються 4,3 млн українців, які користуються тимчасовим захистом. Водночас кількість людей з таким статусом знижується.
До яких країн їдуть найбільше біженців, а звідки масово виїжджають, РБК-Україна розповідає з посиланням на дані Євростату.
За останніми даними Євростату, станом на 31 січня 2024 року у країнах ЄС тимчасовим захистом користувалися 4 303 115 біженців із України. За січень кількість людей з України із тимчасовим захистом у ЄС знизилася на 9100 осіб.
Найбільше українських біженців на 31 січня приймали:
- Німеччина (1 270 150 осіб, 29,5% від загальної кількості у ЄС);
- Польща (951 560; 22,1%);
- Чехія (381 190; 8,9%).
Найбільше людей за місяць прибули до таких країн:
- Німеччина (+18 905; +1,5%);
- Чехія (+8 155; +2,2%);
- Іспанія (+2 830; + 1,5%).
Водночас у січні стало менше українців із тимчасовим захистом у таких країнах ЄС:
- Італії (-18 125 осіб; -11,2%);
- Польщі (-3 235; -0,3%);
- Естонії (-225; -0,6%);
- Франції (-205; - 0,3%);
- Люксембурзі (-10; -0,2%).
Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 46,1% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 33,2%, а дорослі чоловіки – 20,7%.
Нагадаємо, ми писали, які країни скоротять підтримку українців у 2024 році. Деякі країни ЄС переглядають свої програми допомоги українським біженцям, щоб зменшити потік людей та видатки із бюджету.
Також ми розповідали, у яких країнах Європи працюють найбільше українців. У Німеччині попри програми інтеграції на роботу вийшли тільки 25% біженців.
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