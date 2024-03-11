Із яких країн масово виїжджають українські біженці: дані Євростату

У країнах ЄС залишаються 4,3 млн українців, які користуються тимчасовим захистом. Водночас кількість людей з таким статусом знижується.

До яких країн їдуть найбільше біженців, а звідки масово виїжджають, РБК-Україна розповідає з посиланням на дані Євростату.

За останніми даними Євростату, станом на 31 січня 2024 року у країнах ЄС тимчасовим захистом користувалися 4 303 115 біженців із України. За січень кількість людей з України із тимчасовим захистом у ЄС знизилася на 9100 осіб. Найбільше українських біженців на 31 січня приймали: Німеччина (1 270 150 осіб, 29,5% від загальної кількості у ЄС);

Польща (951 560; 22,1%);

Чехія (381 190; 8,9%). Найбільше людей за місяць прибули до таких країн: Німеччина (+18 905; +1,5%);

Чехія (+8 155; +2,2%);

Іспанія (+2 830; + 1,5%). Водночас у січні стало менше українців із тимчасовим захистом у таких країнах ЄС: Італії (-18 125 осіб; -11,2%);

Польщі (-3 235; -0,3%);

Естонії (-225; -0,6%);

Франції (-205; - 0,3%);

Люксембурзі (-10; -0,2%). Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 46,1% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 33,2%, а дорослі чоловіки – 20,7%.