Школа і робота. Як українські біженці інтегрувалися в Іспанії

Іспанія посідає п'яте місце у ЄС за кількістю українських біженців. Країна надає тимчасовий захист майже 200 тисячам людей з України.

Як українці інтегрувалися в Іспанії, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com .

За даними Міністерства інтеграції, соціального забезпечення та міграції Іспанії, тимчасовим захистом у країні користуються 199 тис. людей з України. Із них 61% – це жінки, неповнолітніх – 31%.

Понад 60% українських біженців мають вищу освіту. Роботу знайшли 20 500 осіб, 53% з яких жінки. До іспанських шкіл пішли 29 500 українських дітей.

"З моменту початку війни в Україні уряд Іспанії інтенсивно працював над вирішенням гуманітарної кризи. Таким чином, початкова відповідь була зосереджена на документуванні та догляді за понад 8000 людей, які прибували до Іспанії щотижня", – зазначили у Міністерстві інтеграції, соціального забезпечення та міграції Іспанії.

Як пояснюють у відомстві, швидке створення чотирьох центрів CREADE для допомоги українцям допомогло упоратися із реєстрацією та екстреним розміщенням великого потоку біженців.

Ці центри розташовані в Мадриді, Барселоні, Аліканте та Малазі. Там пропонують тимчасовий захист, послуги з прийому, допомогу в отриманні номерів соціального страхування, медичних карток, консультації з працевлаштування та юридичних питань.

Наразі допомогу отримали понад 175 000 осіб, близько 14 000 досі знаходяться в іспанській системі прийому.