ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Куди евакуюватися на зиму за кордоном: рейтинг країн

Новость на русском →
Понеділок 09 січня 2023 15:47
Куди евакуюватися на зиму за кордоном: рейтинг країн Фото: Українські біженці в Румунії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Через обстріли інфраструктури та холод багато українців потребують прихистку за кордоном, проте допомога у різних країнах змінюється.

Куди найкраще виїхати в евакуацію цієї зими, TRAVEL РБК-Україна повідомила редакція Евакуація.City.

У рейтингу видання кожна країна описана за такими критеріями: дорога, грошова допомога, житло, робота, ціни, оформлення документів, допомога дітям, літнім людям, доступність для людей з інвалідністю та загальна атмосфера.

Наразі видання проаналізувало 10 країн:

  • Румунія;
  • Німеччина;
  • Канада;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Данія;
  • Нідерланди;
  • Швейцарія;
  • Кіпр;
  • Естонія.

З першої десятки держав, які вивчили у Евакуація.City, на першому місці для українців опинилася Румунія. Країна розташована близько, документи оформляють за один день, ціни на їжу практично на рівні українських. З мінусів – робота і грошова допомога.

Куди евакуюватися на зиму за кордоном: рейтинг країн

Інфографіка: Рейтинг країн для евакуації (надана РБК-Україна)

На останньому місці у рейтингу – Естонія, бо в країні мало місць для українців, а роботу важко знайти навіть місцевим. Крім того, на вулицях багато росіян і російської мови.

Нагадаємо, ми писали, з якими проблемами українці зіштовхнуться у Чехії у 2023 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація Румунія
Відпочинок в Україні
Точки зору
Віталій Сокуренко
Штрафи та терміни перебування. Як заїхати до Польщі на авто з українською реєстрацією
Віталій Сокуренко
адвокат адвокатського об’єднання Legal Strategy
Антон Тараненко
Рік, який все змінив назавжди. Чи існує туризм в Україні під час війни
Антон Тараненко
голова правління VisitUkraine.Today
Катерина Аніщенко
Дитина народилася за кордоном? Реєстрація, документи та повернення додому
Катерина Аніщенко
адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners"
Олег Васильєв
Фортеця та таємниці старого міста. Що варто побачити у Кам'янці-Подільському
Олег Васильєв
автор влогу "Залізні магістралі"
Всі точки зору