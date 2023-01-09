Куди евакуюватися на зиму за кордоном: рейтинг країн

Через обстріли інфраструктури та холод багато українців потребують прихистку за кордоном, проте допомога у різних країнах змінюється.

Куди найкраще виїхати в евакуацію цієї зими, TRAVEL РБК-Україна повідомила редакція Евакуація.City.

У рейтингу видання кожна країна описана за такими критеріями: дорога, грошова допомога, житло, робота, ціни, оформлення документів, допомога дітям, літнім людям, доступність для людей з інвалідністю та загальна атмосфера.

Наразі видання проаналізувало 10 країн:

Румунія;

Німеччина;

Канада;

Ірландія;

Іспанія;

Данія;

Нідерланди;

Швейцарія;

Кіпр;

Естонія.

З першої десятки держав, які вивчили у Евакуація.City, на першому місці для українців опинилася Румунія. Країна розташована близько, документи оформляють за один день, ціни на їжу практично на рівні українських. З мінусів – робота і грошова допомога.

Інфографіка: Рейтинг країн для евакуації (надана РБК-Україна)

На останньому місці у рейтингу – Естонія, бо в країні мало місць для українців, а роботу важко знайти навіть місцевим. Крім того, на вулицях багато росіян і російської мови.

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