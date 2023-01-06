Не тільки житло. З якими проблемами українці зіштовхнуться в Чехії у 2023 році

У 2022 році Чеська Республіка змогла надати тимчасовий захист майже півмільйону українців, які були змушені залишити покинути батьківщину, рятуючись від війни та російської окупації.

Однак в системі допомоги залишилося багато недоліків, які ускладнюють життя українцям у Чехії, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Українцям важко знайти житло на тривалий термін

Чехія відмінно впоралася з терміновою частиною прибуття біженців, вважає Андреїя Крхова з Консорціуму недержавних організацій, які займаються мігрантами. Були створені регіональні центри допомоги.

"Але нам не вдається створити умови для плавного переходу до їхнього тривалішого перебування в Чехії. Заходи, які вживалися у 2022 році, часто були суперечливими та приносили українцям невизначеність, а іноді навіть хаос", – сказала експерт.

Проблема полягає в тому, що українці не мають стабільного житла в Чехії.

"Українські біженці в Чехії не живуть на вулиці. Але високий відсоток з них повідомляє, що їхнє розміщення дуже непевне і на короткий час", – зауважує Мартін Розумек, директор Організації допомоги біженцям.

Найбільша проблема з житлом – у Празі та Брно. Розподіл біженців по регіонах допоміг би, але на практиці багато людей можуть втратити роботу, школу та можливість бачитися з рідними.

"У Чехії важко знайти житло за ціною, яку могла б собі дозволити одна людина. Витрати на завдаток, на обладнання, ремонт та переїзд становлять кілька їхніх місячних зарплат. Тому люди похилого віку чи один із батьків з дитиною не можуть собі цього дозволити", – каже Зузана Рамайзлова з організації "Людина в скруті".

Фото: Тимчасове розміщення українських біженців (gettyimages.com)

Робота залежить від терміну проживання

Біженці часто виконують роботу, для якої вони не мають кваліфікації, а зарплати не вистачає для оплати оренди. Держава могла б знизити адміністративні вимоги для виконання певних професій. Але обмежений термін розміщення стає на заваді тривалому працевлаштування.

"Біженці починають шукати роботу, діти йдуть до школи. Коли українка знаходить стабільну роботу, вона не повинна бути змушена її покинути, наприклад, через втрату житла", – зауважує Андрея Крхова.

Більшість новоприбулих можуть мати хорошу роботу. Дві третини з них – це люди з вищою освітою.

В жовтні минулого року Міністерство праці та соціальних справ зареєструвало 150 тисяч українців, які працевлаштувалися в Чехії. Частина повернулися додому. Зараз у Чехії працюють близько 100 тисяч українських біженців, хоча й на низькокваліфікованих посадах у виробничих компаніях або сферах обслуговування.

Фото: Робота для біженців на підприємствах (freepic.com)

Через малі зарплати люди живуть "у злиднях"

"Три чверті українських біженців працюють менш ніж за 150 чеських крон на годину. Це вкрай мало при сьогоднішній інфляції, і багато з них живуть у злиднях", – наголосив Мартін Розумек.

Часто трапляються справами, пов’язані з експлуатацією біженців через агентства з працевлаштування та гуртожитки.

"Зростає тиск на біженців, щоб вони вступали на ринок праці. Відсутність житла та невизначеність доходу штовхає їх на різноманітні пропозиції поза законом", – додала Зузана Рамайзлова.

У біженців останнім часом виникають відмови у тимчасовому захисті через візи в Канаду чи інші країни.

Соціальна підтримка незручна

Українські біженці з інвалідністю повинні реєструватися в центрах зайнятості, бо тільки так можна отримати державну медичну страховку.

"Це в тому числі лежачі або ті, хто має інвалідність. Однак реєстрація в центрах зайнятості залежить від регулярних відвідувань та пошуку роботи. Але ці люди неспроможні працювати, якщо вони не можуть рухатися або живуть далеко від відділення центру.

Загалом така допомога є безсистемною та неадресною. Вона не розглядається як частина пільг, медичного страхування чи будь-якої іншої підтримки", – кажуть в організації "Людина в скруті".

Фото: Мітинг на підтримку України в Чехії (gettyimages.com)

Для вивчення чеської мови та освіти бракує викладачів

Українці в Чехії дуже зацікавлені у вивченні мови, але через ціну курсів багато хто не може собі їх дозволити. Також є брак викладачів.

"Ми не можемо начаклувати за місяць сотні чи тисячі нових вчителів чеської мови. У цьому перспективною є допомога служб зайнятості", – зазначив Мартін Розумек.

Не вистачає курсів для тих, хто вже знає чеську мову на базовому рівні. Але для виконання кваліфікованої та краще оплачуваної роботи необхідні кращі знання.

Діти можуть вивчати мову у загальноосвітній школі. Там добре допомагають українські асистенти педагога. Але окремих українських класів було створено менше, ніж очікувалося.

Процедура інтеграції цих дітей серед чеських учнів стане одним із викликів у 2023 році. Якщо вона не буде успішною, виникне загроза їхньої довгострокової відокремленості.

У регіонах, де проживає велика кількість українських біженців є гостра проблема переповненості дитсадків і середніх шкіл.

Фото: Половина українців потребують допомоги психолога (freepic.com)

Українcьких біженців хочуть залишити в Чехії

"Біженці та їхні роботодавці хотіли б чіткої заяви від держави, що ті, хто захоче, зможе залишитися. Демографічний прогноз такий поганий, що ми можемо тільки радіти, якщо б усі українські біженці в Чехії залишилися. Вони молоді, освічені вище середнього чеського населення, і вони нам дуже допомагають і допоможуть", – вважає Мартін Розумек.

Але якщо війна закінчиться через кілька місяців, то половина нинішніх біженців повернеться в Україну. А прибуття десятків тисяч людей не очікується.

Між тим, за даними PAQ Research, українські біженці в Чехії часто страждають від симптомів депресії та тривоги.

"45% з них мають симптоми психічних захворювань, що в чотири рази більше, ніж у загальному населенні. Наразі лише 3% біженців скористалися тут професійною допомогою, і ми знову стикаємося з недостатніми кадровими можливостями", – сказав експерт.

Нагадаємо, ми писали, що у Чехії переглянуть розмір виплат українцям.