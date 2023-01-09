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Куда эвакуироваться на зиму за границей: рейтинг стран

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Понедельник 09 января 2023 15:47
Куда эвакуироваться на зиму за границей: рейтинг стран Фото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Из-за обстрелов инфраструктуры и холода многие украинцы нуждаются в убежище за рубежом, однако помощь в разных странах меняется.

Куда лучше уехать в эвакуацию этой зимой, TRAVEL РБК-Украина сообщила редакция Эвакуация.City.

В рейтинге издания каждая страна описана по следующим критериям: дорога, денежная помощь, жилье, работа, цены, оформление документов, помощь детям, пожилым людям, доступность для людей с инвалидностью и общая атмосфера.

В настоящее время издание проанализировало 10 стран:

  • Румыния;
  • Германия;
  • Канада;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Дания;
  • Нидерланды;
  • Швейцария;
  • Кипр;
  • Эстония.

Из первой десятки держав, которые выучли в Эвакуация.City, на первом месте для украинцев оказалась Румыния. Страна находится близко, документы оформляют за один день, цены на еду практически на уровне украинских. Из минусов – работа и денежная помощь.

Куда эвакуироваться на зиму за границей: рейтинг стран

Инфографика: Рейтинг стран для эвакуации (предоставлена РБК-Украина)

На последнем месте в рейтинге – Эстония, потому что в стране мало мест для украинцев, а работу трудно найти даже местным. Кроме того, на улицах много россиян и русского языка.

Напомним, мы писали, с какими проблемами украинцы столкнутся в Чехии в 2023 году.

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