Куда эвакуироваться на зиму за границей: рейтинг стран

Из-за обстрелов инфраструктуры и холода многие украинцы нуждаются в убежище за рубежом, однако помощь в разных странах меняется.

Куда лучше уехать в эвакуацию этой зимой, TRAVEL РБК-Украина сообщила редакция Эвакуация.City.

В рейтинге издания каждая страна описана по следующим критериям: дорога, денежная помощь, жилье, работа, цены, оформление документов, помощь детям, пожилым людям, доступность для людей с инвалидностью и общая атмосфера.

В настоящее время издание проанализировало 10 стран:

Румыния;

Германия;

Канада;

Ирландия;

Испания;

Дания;

Нидерланды;

Швейцария;

Кипр;

Эстония.

Из первой десятки держав, которые выучли в Эвакуация.City, на первом месте для украинцев оказалась Румыния. Страна находится близко, документы оформляют за один день, цены на еду практически на уровне украинских. Из минусов – работа и денежная помощь.

Инфографика: Рейтинг стран для эвакуации (предоставлена РБК-Украина)

На последнем месте в рейтинге – Эстония, потому что в стране мало мест для украинцев, а работу трудно найти даже местным. Кроме того, на улицах много россиян и русского языка.

Напомним, мы писали, с какими проблемами украинцы столкнутся в Чехии в 2023 году.