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Как записать ребенка в школу в Польше: инструкция для украинцев

Новина українською →
Понедельник 01 августа 2022 09:49
Как записать ребенка в школу в Польше: инструкция для украинцев Фото: Обучение в польской школе (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Как и в Украине, обучение в государственных школах Польши бесплатное и обязательное

Скоро начнется новы учебный год, и для многих детей-беженцев он будет проходить в польских школах. Как записать ребенка в польскую школу, РБК-Украина рассказала соучредитель фонда "Незламна Україна" Виктория Гнап.

"Если родители только-только уехали в Польшу, то им следует как можно скорее ознакомиться с официальной информацией на правительственных ресурсах Польши. Для этого созданы специальные сайты, где вся информация подается очень доступно да еще и на украинском языке. Достаточно только загуглить", — отметила она.

По словам Виктории, правила и процедура поступления в школы Польши детально описаны на правительственном сайте страны:

  1. Сначала нужно выбрать учебное заведение из перечня школ Польши;
  2. Далее нужно подать заявление о принятии школьника на учебу. Это может сделать кто-то из родителей или официальный опекун ребенка. К заявлению нужно приложить документы, которые подтверждают посещение ребенком школы в Украине. Переводить все эти документы на польский язык нет необходимости;
  3. Третий шаг - подать все документы директору выбранной школы. Для подачи заявки нужны свидетельство о рождении, табель из предыдущего класса, личное дело, характеристика и карта вакцинации школьника;
  4. Если вы выехали в Польшу без документов, которые подтверждают обучение ребенка, тогда надо написать заявление об общих годах обучения ребенка в школе Украины и указать школу/школы, где до того учился ребенок.

Виктория Гнап напоминает, что в польских государственных школах обучение детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет — бесплатное и обязательное, как и в Украине.

Напомним, в Польше украинские беженцы наравне с поляками могут получить выплату для подготовки школьников к учебному году.

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