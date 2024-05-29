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Країни Європи виплачуватимуть гроші українцям на повернення додому: коли це буде

Фото: Повернення біженців з-за кордону (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з питань міграції погодив рішення про виплату фінансової допомоги українцям, які повертатимуться в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Комітету ПАРЄ з міграції Олексія Гончаренка.

Фінансову допомогу від європейських країн виплачуватимуть українцям, які вирішать повернутися жити в Україну після завершення бойових дій.

"Ця норма була додана в велику доповідь, яку ми готуємо в міграційному Комітет ПАРЄ по Україні. Це дуже важливе рішення", – зазначив Олексій Гончаренко.

Деякі країни Європи вже розглядають програми допомоги для повернення українських біженців додому після війни. Виплати на дорогу до України надають українцям у Швейцарії (близько 500 євро), Норвегії (1500 євро).

У Чехії програму допомоги на повернення до України запроваджують із 1 червня 2024 року. Проект діятиме до листопада і охопить понад 400 біженців. Охочим повернутися придбають квитки на автобуси чи організують медичний транспорт.

Нагадаємо, ми писали, скільки українських біженців планують залишатися у Європі. 

Також ми розповідали, що українці масово виїжджають із кількох країн ЄС. За даними Євростату, у березні зменшилась кількість українців у 9 країнах ЄС.

 

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