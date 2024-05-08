Українці масово виїжджають із кількох країн ЄС: дані Євростату
У країнах ЄС тимчасовим захистом користуються 4,2 млн людей з України. Кількість українців із таким статусом знижується.
До яких країн українські біженці їдуть найбільше, а де відзначається масовий відтік людей, РБК-Україна повідомляє з посиланням на дані Євростату.
За останніми даними Євростату, станом на 31 березня 2024 статус тимчасового захисту у ЄС мали 4 211 495 людей з України. На кінець лютого налічувалося 4 234 595 біженців з України.
Серед країн, які надали прихисток найбільшій кількості українців, залишаються:
- Німеччина (1 301 790 осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);
- Польща (955 520; 22,7%);
- Чехія (364 375; 8,7%).
Водночас до кількох країн у березні прибуло найбільше українців:
- Німеччина (+15 210; +1,2%);
- Нідерланди (+4 705; +4,0%);
- Болгарія (+3 475; + 7,6%).
Як зазначається у звіті Євростату, кількість людей із тимчасовим захистом зменшилася у 9 країнах ЄС. Найбільше зниження зафіксоване у таких країнах:
- Чехії (-20 700; -5,4%);
- Швеції (-9 960; -21,5%);
- Австрії (-9 130; -11,1%);
- Данії (-5 385; -14,5%);
- Польщі (-1 680; -0,2%).
Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 45,8% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 32,8%, а дорослі чоловіки – 21,4%.
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