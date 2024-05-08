ua en ru
Ср, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українці масово виїжджають із кількох країн ЄС: дані Євростату

Євросоюз, Середа 08 травня 2024 13:14
UA EN RU
Українці масово виїжджають із кількох країн ЄС: дані Євростату Фото: Українські біженці (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У країнах ЄС тимчасовим захистом користуються 4,2 млн людей з України. Кількість українців із таким статусом знижується.

До яких країн українські біженці їдуть найбільше, а де відзначається масовий відтік людей, РБК-Україна повідомляє з посиланням на дані Євростату.

За останніми даними Євростату, станом на 31 березня 2024 статус тимчасового захисту у ЄС мали 4 211 495 людей з України. На кінець лютого налічувалося 4 234 595 біженців з України.

Серед країн, які надали прихисток найбільшій кількості українців, залишаються:

  • Німеччина (1 301 790 осіб, 30,9% від загальної кількості ЄС);
  • Польща (955 520; 22,7%);
  • Чехія (364 375; 8,7%).

Водночас до кількох країн у березні прибуло найбільше українців:

  • Німеччина (+15 210; +1,2%);
  • Нідерланди (+4 705; +4,0%);
  • Болгарія (+3 475; + 7,6%).

Як зазначається у звіті Євростату, кількість людей із тимчасовим захистом зменшилася у 9 країнах ЄС. Найбільше зниження зафіксоване у таких країнах:

  • Чехії (-20 700; -5,4%);
  • Швеції (-9 960; -21,5%);
  • Австрії (-9 130; -11,1%);
  • Данії (-5 385; -14,5%);
  • Польщі (-1 680; -0,2%).

Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 45,8% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 32,8%, а дорослі чоловіки – 21,4%.

Нагадаємо, ми писали, що в одній з країн ЄС покращать умови для українських біженців. Зокрема, пришвидшать реєстрацію і підвищать виплати.

Також ми писали, які зміни для українців ухвалили у Польщі. Програма підтримки зазнає суттєвих змін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євросоюз Євростат
NEWS
РФ запустила по Україні понад 70 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити
РФ запустила по Україні понад 70 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду