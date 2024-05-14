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Скільки українських біженців планують залишатися у Європі: дослідження

Євросоюз, Вівторок 14 травня 2024 08:35
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Скільки українських біженців планують залишатися у Європі: дослідження Фото: Українці у Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Майже половина українських біженців у країнах Східної та Центральної Європи мають роботу. Планують залишитися у країні перебування в осяжному майбутньому 70% українців.

Такі результати дослідження Міжнародної організації з Міграції (МОМ), повідомляє РБК-Україна з посиланням на reliefweb.int.

Скільки працездатних українців планують поки залишатися за кордоном

Міжнародна організація з Міграції провела масштабне дослідження щодо потреб, намірів та проблем інтеграції біженців з України в 11 країнах Центральної та Східної Європи (включаючи Білорусь). У 2023 році опитування провели серед 28,7 тис. українців, із них 24 602 були працездатного віку.

Згідно з результатами дослідження, мали намір залишатися у країні перебування в найближчому майбутньому 17 149 опитаних (70%). Інші планували повернутися до України чи переїхати до іншої країни.

У середньому частка тих, хто планував залишитися у країні, де проводилося опитування, серед респондентів працездатного віку (18-64 роки) у 2023 році була 61%. Зокрема, у країнах:

  • Болгарія – 58%;
  • Чехія – 73%;
  • Естонія – 89%;
  • Угорщина – 44%;
  • Литва – 81%;
  • Латвія – 13%;
  • Молдова – 46%;
  • Польща – 38%;
  • Румунія – 61%;
  • Словаччина – 76%.

А серед опитаних непрацездатного віку (від 65 років) мали намір залишатися у країні прихистку 9% людей.

Скільки українських біженців планують залишатися у Європі: дослідженняФото: Біженці у Молдові (gettyimages.com)

Рівень зайнятості українців у країнах перебування

За даними дослідження, 66% респондентів (11 290 осіб) були економічно активні – 44% мали роботу, а 22% – шукали зайнятість. Не працювали 28% опитаних.

Рівень зайнятості українців зростає із часом перебування у країні. Наприклад, за перші півроку знайшли роботу в середньому 53% опитаних, за 7-12 місяців – 69% учасників дослідження, 19-24 місяці – 74%.

Серед економічно активних біженців рівень зайнятості у країнах був такий:

  • Болгарія – 60% (найчастіше у сфері послуг та освіти);
  • Чехія – 68% (найчастіше на виробництві, у готельній та ресторанній сферах);
  • Естонія – 71% (найчастіше на виробництві та у сфері послуг);
  • Угорщина – 62% (найчастіше на виробництві та у сфері послуг);
  • Литва – 62% (найчастіше на виробництві та у сфері послуг);
  • Латвія – 55% (основні сфери – торгівля та виробництво);
  • Молдова – 64% (найчастіше у сфері послуг, готельній та ресторанній сферах);
  • Польща – 76% (найчастіше у сфері послуг та логістики);
  • Румунія – 53% (найчастіше у сфері освіти та логістики);
  • Словаччина – 59% (найчастіше у сфері послуг та виробництві).

Основною перешкодою під час пошуку роботу три чверті респондентів в Чехії, Литві та Словаччини назвали мову. Втім, рівень володіння місцевою мовою на різних рівнях у країнах, де проводилося дослідження, у середньому 74%. Найменше (50%) респондентів знають мову у Латвії, найбільше – у Польщі (85%).

Скільки українських біженців планують залишатися у Європі: дослідження

Фото: Працевлаштування українських біженок у Болгарії (gettyimages.com)

Інші проблеми, які називали біженці: відсутність робочих місць в районі проживання, труднощі в тому, щоб поєднувати обов'язки у сім'ї та роботу, стан здоров'я та дискримінація.

Нагадаємо, ми писали, що українці масово виїжджають із кількох країн ЄС. За даними Євростату, у березні зменшилась кількість українців у 9 країнах ЄС.

Також ми розповідали, які реалії українських біженців у Польщі та Молдові. Планують колись повернутися до України понад чверть опитаних у цих країнах.

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