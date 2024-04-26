Конфіскація авто у Польщі: нові правила, які варто враховувати водіям

У Польщі з 14 березня 2024 року почали діяти правила, які дозволяють конфіскацію автомобілів у нетверезих водіїв. Серед перших порушників виявилися й українці.
Після критики правозахисників польські урядовці анонсували зміни цих правил найближчим часом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на uapl.info.
На сайті Міністерства юстиції Польщі опубліковане пояснення щодо питання конфіскації транспортних засобів.
Ще під час підготовки законопроекту щодо обов'язкового вилучення авто в Польщі його критикували на рівні Верховного суду Польщі, польського омбудсмена та правозахисних організацій.
Попри критику обов’язкова конфіскація автомобіля запроваджена з 14 березня 2024 року:
Польський суд фактично отримав право конфіскувати автомобіль навіть у випадку, коли у крові водія було виявлено лише понад 0,5 проміле алкоголю. При цьому не обов’язковим є навіть вчинення ДТП за участю автомобіля, яким керував нетверезий водій.
Фото: Перевірка на дорогах Польщі (gettyimages.com)
Польські чиновники відреагували на критику щодо положень про конфіскацію транспортних засобів у водіїв, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Тепер у Міністерстві планують відмовитися від обов’язкової конфіскації транспортного засобу.
Планується скасувати норму, яка однозначно зобов’язує правоохоронні органи в Польщі проводити вилучення автомобіля. На думку урядовців, скасування обов'язкової конфіскації автомобіля у нетверезих водіїв у Польщі має усунути положення, які суперечать Конституції.
Також планується скасувати можливість виносити рішення про конфіскацію транспортного засобу у випадках, коли це неможливо або недоцільно у зв’язку з його продажем, втратою, знищенням або значним пошкодженням, або якщо автомобіль не був виключною власністю порушника на момент вчинення правопорушення.
Фото: Конфіскація автомобіля у багатьох країнах ЄС – факультативна (gettyimages.com)
Новий законопроект міністерства юстиції Польщі щодо конфіскації транспортних засобів вже опублікований та направлений на громадське обговорення.
Запропоновані зміни повернуть суду можливість залежно від обставин встановлювати форму та перелік санкцій до нетверезих водіїв.
Зазначається, що накладений наразі на суд обов’язок "оголошувати конфіскацію транспортного засобу" є суттєвим обмеженням повноважень суду щодо здійснення правосуддя.
Конфіскація транспортних засобів існує в правових системах країн ЄС: Бельгії, Фінляндії, Естонії, Люксембурзі, Словенії та Італії. У більшості країн такий захід застосовується на факультативній основі.
Зазвичай конфіскація автомобілів у ЄС здійснюється:
Зміни до законодавства про конфіскацію транспортних засобів у Польщі планується запровадити до кінця другого кварталу 2024 року.
Нагадаємо, ми писали, що у Польщі почали конфіскувати авто у нетверезих водіїв. Торік у Польщі водії у стані алкогольного сп'яніння спричинили 1331 ДТП. В аваріях з вини нетверезих водіїв загинули 212 людей, 1506 отримали травми.
Також ми повідомляли, у 2024 році у Польщі запланована низка нововведень для водіїв та власників автомобілів, які поширюватимуться також на українців. Зокрема, запровадять рекордні штрафи.
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