Конфискация авто в Польше: новые правила, которые следует учитывать водителям

В Польше с 14 марта 2024 года начали действовать правила, разрешающие конфискацию автомобилей у нетрезвых водителей. Среди первых нарушителей оказались и украинцы.
После критики правозащитников польские чиновники анонсировали изменения этих правил в ближайшее время, сообщает РБК-Украина со ссылкой на uapl.info.
На сайте Министерства юстиции Польши опубликовано объяснение по вопросу конфискации транспортных средств.
Еще во время подготовки законопроекта об обязательном изъятии авто в Польше его критиковали на уровне Верховного суда Польши, польского омбудсмена и правозащитных организаций.
Несмотря на критику, обязательная конфискация автомобиля введена с 14 марта 2024 года:
Польский суд фактически получил право конфисковать автомобиль даже в случае, когда в крови водителя было обнаружено только более 0,5 промилле алкоголя. При этом не обязательно даже совершение ДТП с участием автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель.
Фото: Проверка на дорогах Польши (gettyimages.com)
Польские чиновники отреагировали на критику по поводу положений о конфискации транспортных средств у водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Теперь в Министерстве планируется отказаться от обязательной конфискации транспортного средства.
Планируется отменить норму, которая однозначно обязывает правоохранительные органы в Польше производить изъятие автомобиля. По мнению чиновников, отмена обязательной конфискации автомобиля у нетрезвых водителей в Польше должна устранить противоречащие Конституции положения.
Также планируется отменить возможность выносить решение о конфискации транспортного средства в случаях, когда это невозможно или нецелесообразно в связи с его продажей, потерей, уничтожением или значительным повреждением или если автомобиль не был исключительной собственностью нарушителя на момент совершения правонарушения.
Фото: Конфискация автомобиля во многих странах ЕС – факультативная (gettyimages.com)
Новый законопроект министерства юстиции Польши по конфискации транспортных средств уже опубликован и направлен на общественное обсуждение.
Предложенные изменения вернут суду возможность в зависимости от обстоятельств устанавливать форму и перечень санкций к нетрезвым водителям.
Отмечается, что наложенная на суд обязанность "объявлять конфискацию транспортного средства" является существенным ограничением полномочий суда по осуществлению правосудия.
Конфискация транспортных средств существует в правовых системах стран ЕС: Бельгия, Финляндия, Эстония, Люксембург, Словения и Италия. В большинстве стран такая мера применяется на факультативной основе.
Обычно конфискация автомобилей в ЕС осуществляется:
Изменения в законодательство о конфискации транспортных средств в Польше планируется ввести до конца второго квартала 2024 года.
Напомним, мы писали, что в Польше начали конфисковать авто у нетрезвых водителей. В прошлом году в Польше водители в состоянии алкогольного опьянения совершили 1331 ДТП. В авариях по вине нетрезвых водителей погибли 212 человек, 1506 получили травмы.
Также мы сообщали, что в 2024 году в Польше запланирован ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей, которые будут распространяться также на украинцев. В частности, введут рекордные штрафы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.