Нові правила. У Польщі почнуть конфіскувати авто у нетверезих водіїв

У Польщі набули чинності зміни до законодавства, які дозволяють конфіскувати автомобілі у нетверезих водіїв. Нові правила почали діяти з 14 березня.

У яких випадках можуть забрати авто у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на yavp.pl.

Автомобілі вилучатимуть, якщо водій перебував за кермом із мінімум 1,5 проміле алкоголю в крові. Ця норма діятиме незалежно від того, чи спричинив він аварію. Якщо ДТП відбулося, то для конфіскації машини у винуватця аварії застосовується норма 0,5 проміле алкоголю у крові.

Якщо водій у нетверезому стані спричинить ДТП з тяжкими наслідками для здоров'я потерпілих, його можуть покарати ув'язненням мінімум на 3 роки. Якщо хтось загине, передбачено мінімум 5 років в'язниці, а максимум - 16 років. Досі максимально карали ув'язненням до 12 років.

Також передбачене покарання у вигляді штрафу в розмірі вартості автомобіля, якщо його неможливо конфіскувати (наприклад, транспортний засіб знищений чи належить іншому власнику). Конфіскації не підлягатимуть автомобілі, які належатимуть роботодавцям нетверезих водіїв. У таких випадках винуватців каратимуть штрафом у розмірі 5 000 злотих (49,3 тис. грн). Також конфіскації не підлягатимуть велосипеди, якщо їхати ними в нетверезому стані.

Торік у Польщі водії у стані алкогольного сп'яніння спричинили 1331 ДТП. В аваріях з вини нетверезих водіїв загинули 212 людей, 1506 отримали травми.

Нагадаємо, ми писали, що буде з машинами порушників ПДР у Польщі. Держава виставлятиме їх на аукціон.

Також ми повідомляли, у 2024 році у Польщі запланована низка нововведень для водіїв та власників автомобілів, які поширюватимуться також на українців. Зокрема, запровадять рекордні штрафи.

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