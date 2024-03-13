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У якому житлі проживають працевлаштовані українці у Польщі: опитування

Середа 13 березня 2024 15:02
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У якому житлі проживають працевлаштовані українці у Польщі: опитування Фото: Робота за кордоном (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які мають роботу у Польщі, надають великого значення умовам проживання. Зараз більшість проживають у кімнатах на 2-3 людини, а кожен п'ятий живе без сусідів.

Які умови обирають працевлаштовані українці у Польщі, РБК-Україна повідомляє з посиланням на міграційну платформу EWL.

Міграційна платформа EWL, RentLito та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету провели перше у Польщі дослідження житлової ситуації працевлаштованих мігрантів. Українців опитували у листопаді-грудні 2023 року.

Згідно з результатами опитування, 53% українських громадян, працевлаштованих у Польщі, проживають у кімнатах на 2 або 3 людини. 20% розповіли, що мешкають у кімнаті самі. Водночас разом із 4 сусідами по кімнаті живуть 19% опитаних. У 6-місних кімнатах проживають тільки 4% українських працівників.

Водночас до війни більшість працівників у Польщі були чоловіками, вони переважно орендували 6-місні кімнати з двоярусними ліжками. За останні роки ситуація змінилася.

"У 2023 році найбільш затребуваними були 2- та 3-місні кімнати, переважно "сімейні" номери з міні-кухнею, а в дорожчому варіанті – окремою ванною кімнатою. Двоярусні ліжка в помешканнях сприймаються вже поза нормою", – зазначає голова правління RentLito Марія Домбровська.

Доплачувати за проживання в одно- чи двомісних кімнатах готові 61% українців, які працюють у Польщі. Це пов’язано з бажанням забезпечити вищий рівень комфорту і приватність.

Вирішальне значення мають якість проживання та сусіди. Для 96% респондентів важливим чинником є чистота. Для 95% – також сусіди по кімнаті. Серед інших факторів учасники опитування вказували такі показники якісного місця проживання: безпечний район (92%), відстань від роботи (92%) та можливість проживання з родиною (88%).

Нагадаємо, ми писали, як вирішують проблему з житлом українці, які працюють у Польщі. Багатьом у цьому допомагають роботодавці або агентства з працевлаштування.

Також ми розповідали, як вплине на біженців у Польщі зміна правил тимчасового захисту. Ті, хто працюють, можуть отримати посвідку на проживання.

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