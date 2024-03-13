ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В каком жилье проживают трудоустроенные украинцы в Польше: опрос

Среда 13 марта 2024 15:02
UA EN RU
В каком жилье проживают трудоустроенные украинцы в Польше: опрос Фото: Работа за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинцы, работающие в Польше, придают большое значение условиям проживания. Сейчас большинство проживает в комнатах на 2-3 человека, а каждый пятый живет без соседей.

Какие условия выбирают трудоустроенные украинцы в Польше, РБК-Украина сообщает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Миграционная платформа EWL, RentLito и Центр Восточно-Европейских студий Варшавского университета провели первое в Польше исследование жилищной ситуации трудоустроенных мигрантов. Украинцев опросили в ноябре-декабре 2023 года.

Согласно результатам опроса, 53% украинских граждан, трудоустроенных в Польше, проживают в комнатах на 2 или 3 человека. 20% рассказали, что живут в комнате сами. В то же время, вместе с 4 соседями по комнате живут 19% опрошенных. В 6-местных комнатах проживают только 4% украинских работников.

В то же время, до войны большинство работников в Польше были мужчинами, они преимущественно арендовали 6-местные комнаты с двухъярусными кроватями. За последние годы ситуация поменялась.

"В 2023 году наиболее востребованными были 2- и 3-местные комнаты, преимущественно "семейные" номера с мини-кухней, а в более дорогом варианте – отдельной ванной комнатой. Двухъярусные кровати в помещениях воспринимаются уже вне нормы", – отмечает председатель правления RentLito Мария Домбровская.

Доплачивать за проживание в одно- или двухместных комнатах готовы 61% работающих в Польше украинцев. Это связано с желанием обеспечить более высокий уровень комфорта и приватность.

Решающее значение имеют качество и соседи. Для 96% респондентов важным фактором является чистота. Для 95% – также соседи по комнате. Среди других факторов участники опроса указывали следующие показатели качественного места проживания: безопасный район (92%), расстояние от работы (92%) и возможность проживания с семьей (88%).

Напомним, мы писали, как решают проблему с жильем украинцы, работающие в Польше. Многим в этом помогают работодатели или агентства по трудоустройству.

Также мы рассказывали, как повлияет на беженцев в Польше изменение правил временной защиты. Работающие могут получить вид на жительство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Работа в Польше
Отдых в Украине
Мнения
Роман Маленков
Волынский Иерусалим. Город-легенда, который стоит посетить во время путешествия по Украине
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Алексей Войцеховский
Цены снизились. Сколько стоит отдых в Карпатах в конце февраля
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Олег Васильев
Украина присоединяется к трансъевропейской транспортной сети: что это значит
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Елена Чернега
На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Все мнения