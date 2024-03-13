В каком жилье проживают трудоустроенные украинцы в Польше: опрос

Украинцы, работающие в Польше, придают большое значение условиям проживания. Сейчас большинство проживает в комнатах на 2-3 человека, а каждый пятый живет без соседей.

Какие условия выбирают трудоустроенные украинцы в Польше, РБК-Украина сообщает со ссылкой на миграционную платформу EWL.

Миграционная платформа EWL, RentLito и Центр Восточно-Европейских студий Варшавского университета провели первое в Польше исследование жилищной ситуации трудоустроенных мигрантов. Украинцев опросили в ноябре-декабре 2023 года.

Согласно результатам опроса, 53% украинских граждан, трудоустроенных в Польше, проживают в комнатах на 2 или 3 человека. 20% рассказали, что живут в комнате сами. В то же время, вместе с 4 соседями по комнате живут 19% опрошенных. В 6-местных комнатах проживают только 4% украинских работников.

В то же время, до войны большинство работников в Польше были мужчинами, они преимущественно арендовали 6-местные комнаты с двухъярусными кроватями. За последние годы ситуация поменялась.

"В 2023 году наиболее востребованными были 2- и 3-местные комнаты, преимущественно "семейные" номера с мини-кухней, а в более дорогом варианте – отдельной ванной комнатой. Двухъярусные кровати в помещениях воспринимаются уже вне нормы", – отмечает председатель правления RentLito Мария Домбровская.

Доплачивать за проживание в одно- или двухместных комнатах готовы 61% работающих в Польше украинцев. Это связано с желанием обеспечить более высокий уровень комфорта и приватность.

Решающее значение имеют качество и соседи. Для 96% респондентов важным фактором является чистота. Для 95% – также соседи по комнате. Среди других факторов участники опроса указывали следующие показатели качественного места проживания: безопасный район (92%), расстояние от работы (92%) и возможность проживания с семьей (88%).

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