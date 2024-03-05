Як вирішують проблему з житлом українці, які працюють у Польщі: опитування

Українці, які працевлаштовуються у Польщі, шукають житло поблизу місця роботи. Багатьом у цьому допомагають роботодавці або агентства з працевлаштування.

Міграційна платформа EWL, RentLito та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету провели перше у Польщі дослідження житлової ситуації працевлаштованих мігрантів. Українців опитували у листопаді-грудні 2023 року.

Згідно з результатами опитування, 49% українців знайти житло допоміг роботодавець чи агентство із працевлаштування. Третина (30%) знайшли де жити самостійно. Водночас 21% респондентів уже мали житло до того, як прийшли на роботу. Це свідчить про те, що українці добре орієнтуються на польському ринку нерухомості.

Водночас польські підприємці традиційно допомагають шукати житло своїм працівникам або забезпечують їм розміщення.

"Протягом кількох років це була головна конкурентна перевага польського ринку праці порівняно із Західною Європою. Цей факт свідчить про значну роль підприємців у процесі інтеграції іноземців у Польщі", – зазначає голова правління платформи EWL Анджей Коркус.

Опитування показало, що 44% респондентів спочатку знайшли житло, а потім шукали роботу. Це означає, що місце проживання також впливає на вибір місця роботи у Польщі.

Українці переважно живуть поряд із роботою, тому не витрачають багато часу на дорогу:

менше 15 хв – 38% опитаних;

до 15 хв пішки – 40%;

більше 15 хв – 22%.

Три чверті українських мігрантів, які працюють у Польщі (75%) розповіли, що робітниче житло є прийнятним варіантом на початку роботи в Польщі. Проте з часом українські працівники обирають окреме житло, де є більше життєвого простору і приватності.