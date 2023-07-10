ua ru
Пн, 10 липня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Будуть до кінця літа. У ДПСУ порадили, як уникнути черг на кордоні

Новость на русском →
Понеділок 10 липня 2023 17:22
Будуть до кінця літа. У ДПСУ порадили, як уникнути черг на кордоні Фото: Перетин кордону України (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Автор: Ольга Маджумдар

Влітку пасажиропотік на кордонах України зріс майже у півтора рази. Разом із цим збільшилися черги на пунктах пропуску.

Яка причина такої ситуації та що робити, щоб уникнути тривалого очікування на кордоні, TRAVEL РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Від чого залежать черги на кордоні цього літа

На пасажиропотік на кордоні України впливає сезон: влітку люди можуть поїхати відпочити або прийняти участь в інших заходах за кордоном, зазначають у ДПСУ.

"Під час літнього сезону бачимо збільшення кількості жінок, дітей, людей похилого віку, які стали перетинати кордон. До прикладу, на кінець весни пасажиропотік був 85-90 тисяч осіб в обох напрямках. Зараз у будні дні перетинають кордон десь 120 тисяч осіб за добу в обох напрямках, а у вихідні пасажиропотік може досягати і 130-140 тисяч людей", – розповідає Андрій Демченко.

У середині червня прикордонники почали відзначати перевагу виїзду громадян за кордон над в'їздом. Згодом пасажиропотік повернувся до співвідношення 50/50, а в окремі дні в Україну в'їжджають більше людей.

"Збільшення кількості охочих перетнути кордон в певні години у певні дні збільшує час для оформлення на кордоні. Напередодні вихідних та у вихідні ми фіксуємо утворення черг на виїзд. У вихідні також є накопичення транспорту перед пунктами пропуску на території суміжних країн, коли люди повертаються", – додає речник ДПСУ.

Він додає: із понеділка по середу пасажиропотік менший, і відповідно великих черг немає. У ці дні менші черги також на в'їзд.

"Починаючи з вечора четверга і до неділі кількість охочих перетнути кордон зростає, що збільшує навантаження на пункти пропуску, люди перебувають у чергах, очікуючи на оформлення", – каже він.

У ДПСУ прогнозують, що висока динаміка пасажиропотоку зберігатиметься до кінця літа. Ситуація найближчим часом не зміниться, бо навчальний рік закінчився і батьки обирають відпочинок за кордоном.

Будуть до кінця літа. У ДПСУ порадили, як уникнути черг на кордоні

Фото: На в'їзд в Україну - також черги (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Як уникнути черг при виїзді за кордон: порада

На польську ділянку припадає 50-55% усього пасажиропотоку. На цьому кордоні пунктів пропуску більше, ніж з іншими країнами.

"Люди обирають той напрямок, через який їм зручніше їхати. Але ми радимо перевіряти стан завантаженості пунктів пропуску на західній ділянці. Така інформація що 3 години публікується на сторінці Facebook Західного регіонального управління, де по кожному пункті пропуску демонструється кількість транспортних засобів, які очікують на оформлення", – радить Андрій Демченко.

За його словами, традиційно найбільш завантаженими пунктами пропуску є такі:

  • Шегині;
  • Рава-Руська;
  • Краківець.

"Інколи буває так, що пункт пропуску "Краківець" завантажений, а сусідні взагалі без черг. Просто велика кількість людей одночасно обрали Краківець. Вони не зважають на доступну інформацію щодо завантаженості і тому очікують у черзі, хоча у сусідніх пунктах пропуску вони б могли перетнути кордон набагато швидше", – пояснює речник відомства.

Також завантаженість пунктів на в'їзд до України можна перевіряти на інформаційних ресурсах суміжних країн.

Нагадаємо, у ДПСУ називали причину масового повернення українців з-за кордону у квітні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Государственная пограничная служба Кордон з Україною
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Смоляк
В Україні змінять процедуру отримання громадянства. Чому це важливо
Олена Смоляк
член правління ГО "Правосвідомі", адвокат
Марина Казакова
Вперше за кордон. Як спланувати поїздку без зайвих клопотів: поради жінкам
Марина Казакова
експерт з туризму, власниця турагентства
Віталій Чорненький
Подалі від бойових дій. Що треба знати про евакуацію дітей під час війни
Віталій Чорненький
координатор напрямку юридичної допомоги БФ "Право на захист"
Ирина Савіна
Авіахаб для українців. Як дістатися до аеропорту в Кишиневі: ціни та маршрути
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Всі точки зору