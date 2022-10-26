Допомогу уріжуть. Що зміниться для українців у Чехії у 2023 році

У Чехії готуються змінити правила для українських біженців та внести поправку до відповідного закону у зв'язку із продовженням режиму тимчасового захисту в ЄС до 2024 року.

Які нововведення чеська влада готує для українців, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на zoznamzpravy.cz.

Безкоштовне проживання у спортзалах та готелях обмежать

Поточна версія закону, відомого як "Lex Ukraine", спливає 31 березня 2023 року. Поки що перебування біженців у тимчасовому житлі не обмежене у часі.

У поправках до закону пропонують встановити терміни:

у тимчасовому житлі, наприклад, у спортзалах – до 30 днів;

у готельних номерах – не більше 150 днів;

перебування сумуватиметься – не можна спочатку пожити 30 днів у залі, а потім ще 150 днів у готелі.

Передбачається, що надалі це саме житло власники зможуть здавати біженцям за гроші, уклавши договір та передавши інформацію місцевій владі.

Втім, громадські організації проти – на думку фахівців, які працюють із мігрантами, не можна припиняти екстрене перебування біженців, якщо війна триватиме. Тим більше, що не передбачено перехідних заходів на випадок, якщо біженці не домовляться про ціну оренди.

Фото: Після 5 місяців проживання у готелях біженцям доведеться платити (gettyimages.com)

Компенсацію за розміщення біженців збільшать

Власники житла, які безкоштовно розміщують у себе вдома українців, наразі отримують компенсацію 200-350 крон на день (3000 крон на особу на місяць, це 120 євро).

Законопроект передбачає збільшення компенсації до 300 – 400 крон (12–16 євро).

"Зважаючи на поточне підвищення цін, початково встановлені суми не відповідають реальним витратам", - йдеться у звіті.

Українців не включать до чеської системи соціальних пільг

Наразі українці у статусі тимчасового захисту отримують гуманітарні виплати. Відповідно до закону про державну соціальну підтримку, соціальні пільги можуть надаватися також іноземцям, які офіційно перебувають у Чехії понад 365 днів.

Поправка додає пункт про те, що ті, хто користується тимчасовим захистом, не вважаються особами, які проживають у Чеській Республіці.

Це означає, що майже півмільйона українців не зможуть розраховувати на соціальні виплати, як, наприклад, у Польщі – на дітей, як малозабезпечені чи багатодітні сім'ї.

Фото: Українці в Чехії не отримуватимуть соціальну допомогу (gettyimages.com)

При зміні адреси виплати біженцям анулюватимуть виплати

За новими правилами, адреса проживання у заяві отримання допомоги має збігатися з адресою у регістрі населення.

Якщо біженці не повідомлять владу про переїзд, то втратять право на підтримку держави.

У тих випадках, коли претенденти на допомогу зазнають труднощів із документальним підтвердженням доходів, соціальних та майнових умов, вони можуть написати аффідевіт (нотаріально завірену письмову заяву).

Як продовжуватимуть статус тимчасового захисту

До закону пропонують внести два варіанти правок про продовження тимчасового захисту українців.

перший варіант - онлайн-реєстрація не пізніше березня 2023 року через сайт МВС та подальше особисте відвідування відділення до вересня 2023 року, де біженці після перевірки отримають нову візову наклейку;

другий варіант - онлайн-перереєстрація без необхідності особисто їхати у відділення МВС і фізично вклеювати нову візову наклейку.

Поправка також стосується випадків, коли біженці звертатимуться за тимчасовим захистом після закінчення строку їхнього першого захисту.

Фото: Архітектура Праги (unsplash.com/ouael-ben-salah)

У такому разі вони можуть подати нову заяву, але враховуватимуть їхній попередній період перебування в Чехії. Наприклад, більше не буде безкоштовного медичного страхування або права на гуманітарні виплати в 5000 крон.

Поправки до закону обговорюватимуться ще до початку листопада, а після прийняття він набуде чинності з січня 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що біженців у Польщі зобов'яжуть реєструватися та платити за себе.