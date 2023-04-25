На Кіпрі з місцевих готелів виселять 3000 українців: в чому причини

Влада Кіпру проінформувала 3 000 українських біженців, які живуть у місцевих готелях, про необхідність знайти житло в іншому місці, оскільки з 31 травня, напередодні курортного сезону, їх будуть виселяти із житла.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Alphanews.live.

Виселення українців з готелів передбачено рішенням, прийнятим у лютому минулого року. Також рішення передбачає, що українські біженці, які прибудуть на острів з 1 березня 2023 року, можуть проживати в готелі на термін до шести місяців.

Після виселення з готелів українці можуть звернутися до Служби управління пільгами заступника міністра соціального забезпечення та подати заяву на субсидію по оренді житла.

За інформацією видання, компетентні органи вже реалізують план із пошуку роботи для працездатних українських біженців. Також українців вже поінформували про їхнє право звернутися до служб зайнятості та отримати роботу. З ініціативи заступника міністра туризму запланована зустріч з роботодавцями туристичної галузі, щоб обговорити працевлаштування українців.

Готелі, які продовжуватимуть приймати біженців з України після 1 червня, відбиратимуть через тендер, оголошений заступником Мінтуризму.

За даними статистичного агентства ЄС Євростату, на Кіпрі була зареєстрована найбільша частка українських біженців, які отримали статус тимчасового захисту, по відношенню до населення країни в ЄС. На Кіпрі на 1000 жителів зафіксовано 1,1 українця зі статусом тимчасового захисту. Друге місце за цим показником у Євросоюзі займає Чехія (0,9 на 1000 жителів).

Нагадаємо, в курортних країнах, орієнтованих на туризм, вже виникали подібні ситуації з виселенням українців, якщо вони жили в готелях. Зокрема, подібне ставалося минулого року у Болгарії. А під кінець року готелі Болгарії знову масово загрожували виселити українських біженців.

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