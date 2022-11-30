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Готелі Болгарії масово загрожують виселити українських біженців із 1 грудня: причини

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Середа 30 листопада 2022 14:48
Готелі Болгарії масово загрожують виселити українських біженців із 1 грудня: причини Фото: Українські біженці у Болгарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Тисячі українських біженців у Болгарії можуть виселити на вулицю з 1 грудня. Про таку готовність заявили 20% готелів на чорноморському узбережжі країни.

Це пов'язано з тим, що у середині листопада Болгарія припинила фінансування харчування для українців, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на euractiv.com.

Болгарський уряд виділяє на проживання у готелі 7,5 євро для одного біженця на день. Але до цієї суми не включено харчування. До жовтня на базове меню виділялося 2,5 євро на день.

Наразі готельєри вимагають, щоб держава продовжувала "годувати" біженців та забезпечувати доставку продуктів до об'єктів розміщення.

Поки що цим питанням займається Червоний Хрест – організація роздає продуктові набори готелям та урядовим базам, де розміщуються українські біженці. Частину товарів було закуплено коштом державної благодійної кампанії, а другу передано в дар ОАЕ. Проте запасів їжі біля Червоного Хреста вистачить на місяць.

На початку війни ЄС виділив владі Болгарії близько 100 мільйонів євро на покриття витрат, пов'язаних із кризою біженців.

Готелі Болгарії масово загрожують виселити українських біженців із 1 грудня: причиниФото: Розміщення українців на державній відпочинковій базі (gettyimages.com)

За рішенням влади Болгарії українців з 15 листопада мали переселити з готелів на державні бази. Після серії протестів українцям дозволили залишитись на місцях, де вони вже влилися у місцеве суспільство.

Нагадаємо, ми писали, що сотні біженців у Болгарії залишилися без харчування у готелях.

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