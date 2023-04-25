На Кипре из местных гостиниц выселят 3000 украинцев: в чем причини

Власти Кипра проинформировали 3 000 украинских беженцев, живущих в местных отелях, о необходимости найти жилье в другом месте, поскольку с 31 мая, накануне курортного сезона, их будут выселять из жилья.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Alphanews.live.

Выселение украинцев из гостиниц предусмотрено решением, принятым в феврале прошлого года. Также решение предусматривает, что украинские беженцы, прибывшие на остров с 1 марта 2023 года, могут проживать в отеле на срок до шести месяцев.

После выселения из гостиниц украинцы могут обратиться в Службу управления льготами заместителя министра социального обеспечения и подать заявление на субсидию по аренде жилья.

По информации издания, компетентные органы уже реализуют план поиска работы для трудоспособных украинских беженцев. Также украинцев уже проинформировали об их праве обратиться в службы занятости и получить работу. По инициативе замминистра туризма запланирована встреча с работодателями туристической отрасли, чтобы обсудить трудоустройство украинцев.

Гостиницы, которые будут продолжать принимать беженцев из Украины после 1 июня, будут отбираться по тендеру, объявленному заместителем Минтуризма.

По данным статистического агентства ЕС Евростата, на Кипре была зарегистрирована наибольшая доля украинских беженцев, получивших статус временной защиты по отношению к населению страны в ЕС. На Кипре на 1000 жителей зафиксировано 1,1 украинца со статусом временной защиты. Второе место по этому показателю в Евросоюзе занимает Чехия (0,9 на 1000 человек).

Напомним, в курортных странах, ориентированных на туризм, уже возникали подобные ситуации с выселением украинцев, если они жили в отелях. В частности, подобное происходило в прошлом году в Болгарии. А под конец года отели Болгарии снова массово угрожали выселить украинских беженцев.

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