Які документи потрібні для виїзду дітей за кордон без батьків: пояснення юриста

Батьки, які вирішують відправити дітей до 16 років в іншу країну у супроводі бабусі чи дідуся, часто не знають, які документи потрібно мати для перетину кордону.

Які правила діють під час воєнного стану, у коментарі TRAVEL РБК-Україна пояснив керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков.

Законодавством України допускається виїзд дітей за кордон у супроводі бабусі на період дії воєнного часу, зазначає юрист.

"У такому разі виїзд за кордон відбувається на підставі свідоцтва про народження дитини та документа, який підтверджує наявність родинних зв'язків бабусі із дітьми (свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про народження матері дитини)", – пояснює він.

У випадку, якщо надати документи на підтвердження родинних зв'язків неможливо, то потрібна нотаріальна згода обох батьків на виїзд дитини.

"Якщо ж отримати нотаріальну згоду від обох із батьків з певних причин неможливо, то в такому разі необхідна заява другого з батьків, завірена органом опіки та піклування", – уточнює Максим Боярчуков.

Якщо у батьків немає можливості оформити нотаріальну згоду на виїзд дитини за кордон у супроводі інших осіб, необхідний дозвіл батьків, завірений органом опіки та піклування. Така ситуація може виникнути, коли один із батьків проходить військову службу.

"В такому випадку другий з батьків, з ким перебуває дитина, звертається до органу опіки та піклування за місцем реєстрації", – пояснює фахівець.

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