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Какие документы нужны для выезда детей за границу без родителей: объяснение юриста

Четверг 24 августа 2023 11:48
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Какие документы нужны для выезда детей за границу без родителей: объяснение юриста Фото: Паспортный контроль на границе (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Максим Боярчуков

Родители, которые решают отправить детей до 16 лет в другую страну в сопровождении бабушки или дедушки, часто не знают, какие документы нужно иметь для пересечения границы.

Какие правила действуют во время военного положения, в комментарии TRAVEL РБК-Украина пояснил управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков.

Законодательством Украины допускается выезд детей за границу в сопровождении бабушки на период действия военного времени, отмечает юрист.

"В таком случае выезд за границу происходит на основании свидетельства о рождении ребенка и документа, подтверждающего наличие родственных связей бабушки с детьми (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о рождении матери ребенка)", – объясняет он.

В случае, если предоставить документы в подтверждение родственных связей невозможно, требуется нотариальное согласие обоих родителей на выезд ребенка.

"Если же получить нотариальное согласие от обоих родителей по определенным причинам невозможно, то в таком случае необходимо заявление второго родителя, заверенное органом опеки и попечительства", – уточняет Максим Боярчуков.

Если у родителей нет возможности оформить нотариальное согласие на выезд ребенка за границу в сопровождении других лиц, необходимо разрешение родителей, заверенное органом опеки и попечительства. Такая ситуация может возникнуть, когда один из родителей проходит военную службу.

"В таком случае второй родитель, с кем находится ребенок, обращается в орган опеки и попечительства по месту регистрации", – объясняет специалист.

Напомним, мы писали, что должникам из коммуналки могут запретить выезд за границу.

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