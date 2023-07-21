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Кардинальні зміни. У Польщі спростили купівлю квитків на міжнародні поїзди

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П'ятниця 21 липня 2023 12:04
Кардинальні зміни. У Польщі спростили купівлю квитків на міжнародні поїзди Фото: Потяг PKP Intercity з Варшави до Німеччини (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

У Польщі стане простіше купити квитки на міжнародні поїзди. Квитки на низку міжнародних рейсів тепер доступні в мобільному додатку.

Досі міжнародні поїздки можна було оплатити в основному лише в касах.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Bankier.pl.

Як купити квитки на міжнародні напрямки в додатку PKP Intercity

Польська транспортна компанія PKP Intercity оголосила, що квитки на деякі види міжнародних рейсів вже доступні в мобільному додатку перевізника. Квитки SuperPromo International будуть доступні за напрямками до Чехії, Словаччини, Угорщини, Австрії, Німеччини.

Місцеві ЗМІ вже назвали зміни кардинальними, бо така опція запроваджується вперше.

Додаток PKP Intercity дозволяє придбати квитки на поїзди всіх категорій: експрес Intercity Premium (EIP), Express Intercity (EIC), Intercity (IC) та Twoje Linie Kolejowe (TLK) з використанням знижок та діючих акцій.

В додатку тепер будуть доступні такі категорії квитків:

  • квитки SuperPromo International (до Чехії, Словаччини, Угорщини, Австрії та Німеччини);
  • квитки IRT (в Австрію, Німеччину та Литву);
  • квитки eNRT – у міжнародному транспорті за тарифом NRT, з бронюванням місця (до/з Австрії, Чехії та Словаччини).

Кардинальні зміни. У Польщі спростили купівлю квитків на міжнародні поїздиФото: Досі міжнародні поїздки можна було оплатити лише в касах (instalki.pl)

Зверніть увагу. В останньому оновленні програми опція придбання квитка eNRT для подорожей до Угорщини наразі недоступна. Це пов’язано з тим, що угорський перевізник ще не інтегрований у загальноєвропейські системні рішення з купівлі квитків.

У PKP Intercity кажуть, що із внесенням змін до процесу купівлі квитків eNRT можна буде додати квиток на перевезення собаки та велосипеда. Квитки eNRT можна повернути та обміняти на інші. Пасажири зможуть зробити це безпосередньо в системі перевізника. Раніше мандрівники могли купити квитки до Чехії та Словаччини без можливості повернути їх.

"Введення міжнародних квитків у додаток було для нас значною логістичною проблемою через угоди з іноземними перевізниками. Попри це, ми успішно розширили нашу пропозицію, що мене дуже тішить", – відзначив Томаш Гонтарж, віце-президент PKP Intercity.

Нагадаємо, через підвищений попит на поїзди міжнародних напрямків українці часто купують квитки з пересадками. Як бронювати квитки на поїзди за кордон – у колонці Олега Васильєва.

Також ми писали про наймальовничіші автобусні маршрути в Англії, квитки на які коштують всього 2 фунти.

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Польща поїзди квитки Евросоюз
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