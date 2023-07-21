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Кардинальные изменения. В Польше упростили покупку билетов на международные поезда

Новина українською →
Пятница 21 июля 2023 12:04
Кардинальные изменения. В Польше упростили покупку билетов на международные поезда Фото: Поезд PKP Intercity из Варшавы в Германию (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

В Польше станет проще купить билеты на международные поезда. Билеты на ряд международных рейсов теперь доступны в мобильном приложении.

До сих пор международные поездки можно было оплатить в основном только в кассах.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Bankier.pl.

Как купить билеты на международные направления в приложении PKP Intercity

Польская транспортная компания PKP Intercity объявила, что билеты на некоторые виды международных рейсов уже доступны в мобильном приложении перевозчика. Билеты SuperPromo International будут доступны по направлениям в Чехию, Словакию, Венгрию, Австрию, Германию.

Местные СМИ уже назвали изменения кардинальными, потому что такая опция вводится впервые.

Приложение PKP Intercity позволяет приобрести билеты на поезда всех категорий: экспресс Intercity Premium (EIP), Express Intercity (EIC), Intercity (IC) и Twoje Linie Kolejowe (TLK) с использованием скидок и действующих акций.

В приложении теперь будут доступны следующие категории билетов:

  • билеты SuperPromo International (в Чехию, Словакию, Венгрию, Австрию и Германию);
  • билеты IRT (в Австрию, Германию и Литву);
  • билеты eNRT – в международном транспорте по тарифу NRT, с бронированием места (до/из Австрии, Чехии и Словакии).

Кардинальные изменения. В Польше упростили покупку билетов на международные поездаФото: До сих пор международные поездки можно было оплатить только в кассах (instalki.pl)

Обратите внимание. В последнем обновлении программы опция приобретения билета eNRT в Венгрию пока недоступна. Это связано с тем, что венгерский перевозчик еще не интегрирован в общеевропейские системные решения по покупке билетов.

В PKP Intercity говорят, что с внесением изменений в процесс покупки билетов eNRT можно будет добавить билет на перевозку собаки и велосипеда. Билеты eNRT можно вернуть и обменять на другие. Пассажиры смогут это сделать непосредственно в системе перевозчика. Раньше путешественники могли купить билеты в Чехию и Словакию без возможности вернуть их.

"Введение международных билетов в приложение было для нас значительной логистической проблемой из-за соглашений с иностранными перевозчиками. Несмотря на это, мы успешно расширили наше предложение, что меня очень радует", – отметил вице-президент PKP Intercity Томаш Гонтарж.

Напомним, из-за повышенного спроса на поезда международных направлений украинцы часто покупают билеты с пересадками. Как бронировать билеты на поезда за границу – в колонке Олега Васильева.

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