Як знайти безкоштовне житло в Україні: гарячі лінії в регіонах

Переселення українців у безпечніші регіони країни триває. Частина тих, хто евакуюється, не мають, до кого їхати, і пошук житла стає одним із першочергових завдань.
Як переселенцям змінити місце проживання, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Мінреінтеграції.
Безкоштовний прихисток внутрішньо переміщеним особам надають як звичайні громадяни, так і заклади державної, комунальної та приватної форм власності.
Держава створила сервіс із пошуку безкоштовного житла "Прихисток", за допомогою якого переселенці можуть знайти помешкання в Україні. Пошук працює так:
Також подібний сервіс створили волонтери – "Допомагай".
Житло надають також місцеві органи самоврядування. Вони забезпечують переселенців соціальним житлом – у місцях компактного поселення. Про своє бажання поселитись в таке місце слід сказати під час евакуації або в гуманітарному штабі відразу після прибуття. Також можна звернутися на гарячі лінії місцевої влади.
Для людей, які перебувають у місцях компактного поселення, діє гаряча лінія: (096) 058-83-76.
Також з питань забезпечення безкоштовним житлом можна звертатися:
На сьогодні в 5670 місцях компактного поселення прихисток отримали близько 1 млн громадян.
Для людей, які шукають можливість безкоштовного поселення в західних регіонах України, працюють гарячі лінії, де можна отримати консультації.
Нагадаємо, ми писали, як живуть переселенці у новому модульному містечку у Львові.
Також ми розповідали про нові шелтери, де переселенцям надають житло на заході України.
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