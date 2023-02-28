Как найти бесплатное жилье в Украине: горячие линии в регионах

Переселение украинцев в более безопасные регионы страны продолжается. Части тех, кто эвакуируется, не к кому ехать, и поиск жилья становится одной из первоочередных задач.

Как переселенцам сменить место жительства, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Минреинтеграции.

Куда обращаться, чтобы получить бесплатное жилье

Бесплатное убежище внутренне перемещенным лицам предоставляют как обычные граждане, так и учреждения государственной, коммунальной и частной форм собственности.

Государство создало сервис по поиску бесплатного жилья "Прихисток", с помощью которого переселенцы могут найти жилье в Украине. Поиск работает так:

На сайте нужно нажать кнопку "Найти жилье" и выбрать "Украина", выбрать нужный регион. Ввести данные о количестве людей и составе семьи. Ознакомиться с предложенными объявлениями и связаться с владельцами жилья.

Также подобный сервис создали волонтеры – "Допомагай".

Фото: Новый модульный городок во Львове (gettyimages.com)

Жилье предоставляют также местные органы самоуправления. Они обеспечивают переселенцев социальным жильем – в местах компактного поселения. О своем желании поселиться в такое место следует заявить во время эвакуации или в гуманитарном штабе сразу по прибытии. Также можно обратиться на горячие линии местных властей.

Для людей, находящихся в местах компактного поселения, действует горячая линия: (096) 058-83-76.

Также по вопросам обеспечения бесплатным жильем можно обращаться:

на горячую линию Мининтеграции: 15-48 ;

; на горячую линию Уполномоченного по ВПО: (066) 813-62-39.

На сегодняшний день в 5670 местах компактного поселения приютов получили около 1 млн граждан.

Фото: Отремонтированное общежитие для переселенцев в Червонограде (facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

Где узнать про бесплатное жилье в западных регионах

Для людей, которые ищут возможность бесплатного поселения в западных регионах Украины, работают горячие линии, где можно получить консультации.

Закарпатская область: (096) 284-33-68.

Львовская область: в пределах Львовской области – по короткому номеру 112, с территории других областей: (032) 259-60-31.

Черновицкая область: 0 800 335 047.

Волынская область: (066) 657-09-15, (033) 277-82-11.

Тернопольская область: 0 800 335 975.

Ивано-Франковская область: (099) 470-92-41.

Ровенская область: (098) 505-83-25, (097) 008-81-91.

Напомним, мы писали, как живут переселенцы в новом модульном городке во Львове.

Также мы рассказывали о новых шелтерах, где переселенцам предоставляют жилье на западе Украины.

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