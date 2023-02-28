Как найти бесплатное жилье в Украине: горячие линии в регионах

Переселение украинцев в более безопасные регионы страны продолжается. Части тех, кто эвакуируется, не к кому ехать, и поиск жилья становится одной из первоочередных задач.
Как переселенцам сменить место жительства, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Минреинтеграции.
Бесплатное убежище внутренне перемещенным лицам предоставляют как обычные граждане, так и учреждения государственной, коммунальной и частной форм собственности.
Государство создало сервис по поиску бесплатного жилья "Прихисток", с помощью которого переселенцы могут найти жилье в Украине. Поиск работает так:
Также подобный сервис создали волонтеры – "Допомагай".
Жилье предоставляют также местные органы самоуправления. Они обеспечивают переселенцев социальным жильем – в местах компактного поселения. О своем желании поселиться в такое место следует заявить во время эвакуации или в гуманитарном штабе сразу по прибытии. Также можно обратиться на горячие линии местных властей.
Для людей, находящихся в местах компактного поселения, действует горячая линия: (096) 058-83-76.
Также по вопросам обеспечения бесплатным жильем можно обращаться:
На сегодняшний день в 5670 местах компактного поселения приютов получили около 1 млн граждан.
Для людей, которые ищут возможность бесплатного поселения в западных регионах Украины, работают горячие линии, где можно получить консультации.
Напомним, мы писали, как живут переселенцы в новом модульном городке во Львове.
Также мы рассказывали о новых шелтерах, где переселенцам предоставляют жилье на западе Украины.
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