Як живуть переселенці у новому модульному містечку у Львові: фото

У Львові в лютому відкрили "зимове" модульне містечко для переселенців. Сюди із трьох "літніх" містечок переїхали близько тисячі людей.

Як живеться людям в удосконаленому модульному житлі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на Евакуація.City.

Нові модулі зручніші для проживання взимку

Навесні 2022 року модульні містечка почали будувати як тимчасовий варіант розміщення переселенців. Вже восени стало зрозуміло, що людям у них буде непросто пережити зиму – санвузли знаходилися в окремих корпусах, а в кімнатах було складно справитися із конденсатом.

Хоча мешканці сподівалися переїхати в утеплені кімнати до жовтня, новосілля вдалося справити лише наприкінці січня 2023 року.

Нове містечко складається з восьми двоповерхових корпусів, які теоретично можуть вмістити 1400 людей. Попередні містечка були одноповерхові та розраховані максимум на 300-350 переселенців.

Корпуси зібрані з таких самих білих пластикових модулів, площа та обладнання кімнат теж не змінились. У корпусах є кухня з їдальнею, душові та туалетні блоки. Але в новому містечку будинки – коридорного типу.

Фото: Умови в модульному містечку (city-adm.lviv.ua)

Мешканці кажуть, що у новому житлі – зручніше, бо в попередньому модульному містечку в туалет треба було виходити на вулицю – і вночі, в дощ іншого варіанту не було.

Четверте містечко сплановане таким чином, щоб людям не треба було виходити надвір, доб дістатися туалету, душової або кухні. Все це помістили під одним дахом. Для людей з інвалідністю та жінок з маленькими дітьми ця зміна стала дуже важливою – після душу діти виходять у коридор, а не на відкритий простір.

Облаштування містечка ще триває

Облаштування території нового містечка ще не закінчене. Один з блоків ще не заселений, навколо працює техніка. Містечко забезпечене дизель-генератором, який має підстрахувати під час блекаутів чи планових відключень.

Фото: Містечко перетворюється на прихисток для соціально вразливих людей (city-adm.lviv.ua)

Переїзд відбувся в останній місяць зими, тому люди ще не змогли оцінити, чи справляється нове житло з морозом і конденсатом. Втім, багатьом людям достатньо того, що житло безплатне.

Містечко перетворюється на прихисток для соціально вразливих людей, бо ті, хто можуть працювати, знаходять собі інше житло.

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