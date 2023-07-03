Повна компенсація. Як повернути квитки на поїзди "Укрзалізниці" та отримати всі гроші

Трапляється, що поїздка залізницею з певних причин зривається, і треба здавати квиток. Правила перевезень поїздами в Україні передбачають таку можливість. Пасажиру повертають майже всю вартість проїзного документа. Але в нормах, що регулюють повернення платежів, є свої особливості, про які не всі пасажири знають.

Що потрібно знати про повернення квитків "Укрзалізниці", скільки грошей при цьому вам повернуть і з якими труднощами можна зіткнутися, у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів автор облога "Залізні магістралі" та експерт із залізничного транспорту Олег Васильєв.

Коли повертають більшу частину коштів за квитки

Загалом залізниця надає послуги з перевезення та підпадає під дію Закону "Про захист прав споживачів". Це означає, що постачальник послуг має здійснити повернення коштів за послугу , якою не скористався споживач, каже Олег Васильєв.

"Наприклад, авіакомпанії практикують продаж квитків економ-класу, які згоряють у разі відмови від поїздки. Це особливості маркетингу, і пасажирів попереджають заздалегідь. "Укрзалізниця" не практикує таку систему, тому приймає до повернення всі квитки", – каже він.

У яких випадках пасажир може здати квиток та отримати більшу частину коштів чи половину?

Якщо квиток повертається не пізніше 24 години до відправлення поїзда, пасажир отримує повну вартість квитка та плацкарти. Але залізниця утримає комісійний збір за послугу повернення. Наприклад, у мобільному додатку ця сума становить 60 грн. У разі повернення квитка від 24 до 6 години до відправлення поїзда, виплачується повна вартість квитка та 50 відсотків вартості плацкарти . Якщо до відправлення поїзда залишається 6 годин і менше, пасажиру сплачується лише вартість квитка.

Фото: Якщо квиток повертається не пізніше 24 години до відправлення поїзда, пасажир отримує повну вартість квитка та плацкарти (РБК-Україна/Віталій Носач)

"Але варто звернути увагу, що в мобільному додатку "УЗ" квиток неможливо повернути, якщо до відправлення поїзда залишається менше 1 години. Це суперечить Правилам перевезень залізницею. Однак повернути кошти у такому разі можливо шляхом складання претензії на адресу перевізника", – коментує співрозмовник.

Якщо ви повертаєте квиток після відправлення поїзда

У разі повернення повністю невикористаних проїзних документів, у тому числі не пізніше 1 години з моменту відправлення поїзда, обов'язковому поверненню підлягає сума страхового збору, включаючи як вартість квитка, так і вартість плацкарти.

"Пасажир, який не зміг вирушити в поїздку через хворобу, або нещасний випадок і повертає квиток пізніше 1 години після відправлення поїзда, пише заяву на адресу перевізника та додає проїзні документи та документи, що підтверджують хворобу або нещасний випадок. При цьому пасажиру повертається вартість квитка з вирахуванням вартості послуги за повернення квитка. Вартість плацкарти не повертається ”, – каже фахівець.

Повернення квитків при скасуванні або запізненні рейсу

Пасажирам також слід знати про випадки, коли залізниця має повернути 100% від суми сплаченої за квиток без утримання комісійних зборів:

якщо потяг запізнився на станцію відправлення більш як на 1:00;

якщо залізниця офіційно скасувала рейс на придбаний квиток;

якщо потяг запізнився і пасажир не встиг на пересадку транзитною станцією.

Фото: У мобільному додатку "УЗ" квиток неможливо повернути, якщо до відправлення поїзда залишається менше 1 години (Віталій Носач/РБК-Україна)

У разі перерви у русі поїздів, незалежно від причини та відмови пасажира від продовження поїздки, станція, на якій пасажир затримався через перерву, зобов'язана повернути повну вартість проїзних документів від станції відправлення.

"У Правилах також міститься норма, яка передбачає повернення платежів за проїзні документи у претензійному порядку. Це, зокрема, стосується випадків, якщо при поверненні квиток не сприймається автоматизованою системою", – каже Олег Васильєв.

Нагадаємо, через підвищений попит на потяги міжнародних напрямків українці часто купують квитки з пересадками. Олег Васильєв пояснював, як купити квитки на потяги до Польщі, Угорщини та Чехії в умовах їхнього дефіциту.

Також ми писали про наймальовничіші автобусні маршрути в Англії , квитки на які коштують всього 2 фунти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .