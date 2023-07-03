Полная компенсация. Как вернуть билеты на поезда "Укрзализныци" и получить все деньги

Бывают случаи, что поездка по железной дороге по определенным причинам срывается, и нужно сдавать билет. Правила перевозок поездами в Украине предусматривают такую возможность. Пассажиру возвращают почти всю стоимость проездного документа. Но в нормах, регулирующих возврат платежей, есть свои особенности, о которых знают не все пассажиры.

Что нужно знать о возвращении билетов "Укрзализныци", сколько денег при этом вам вернут и с какими трудностями можно столкнуться, в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал автор влога "Залізні магістралі" и эксперт по железнодорожному транспорту Олег Васильев.

Когда возвращают большую часть средств за билеты

В целом железная дорога оказывает услуги по перевозке и подпадает под действие Закона "О защите прав потребителей". Это означает, что поставщик услуг должен осуществить возврат средств за услугу, которой не воспользовался потребитель, говорит Олег Васильев.

"Например, авиакомпании практикуют продажу билетов эконом-класса, которые сгорают в случае отказа от поездки. Это особенности маркетинга, и пассажиров предупреждают заранее. "Укрзализныця" не практикует подобную систему, поэтому принимает к возвращению все билеты", – говорит он.

В каких случаях пассажир может сдать билет и получить большую часть средств или половину?

Если билет возвращается не позднее 24 часов до отправления поезда, пассажир получает полную стоимость билета и плацкарты. Но железная дорога удержит комиссионный сбор за услугу возвращения. К примеру, в мобильном приложении эта сумма составляет 60 грн. В случае возврата билета от 24 до 6 часов до отправления поезда, выплачивается полная стоимость билета и 50 процентов стоимости плацкарты. Если до отправки поезда остается 6 часов и меньше, пассажиру выплачивается только стоимость билета.

Фото: Если билет возвращается не позднее 24 часов до отправления поезда, пассажир получает полную стоимость билета и плацкарты (РБК-Украина/Виталий Носач)

"Но стоит обратить внимание, что в мобильном приложении "УЗ" билет невозможно вернуть, если до отправления поезда остается менее 1 часа. Это противоречит Правилам перевозок по железной дороге. Однако вернуть средства в таком случае возможно путем составления претензии в адрес перевозчика", – комментирует собеседник.

Если вы возвращаете билет после отправки поезда

В случае возвращения полностью неиспользованных проездных документов, в том числе не позднее 1 часа с момента отправления поезда, обязательному возврату подлежит сумма страхового сбора включая как стоимость билета, так и стоимость плацкарты.

"Пассажир, который не смог отправиться в поездку по болезни, или несчастный случай и возвращает билет позже 1 часа после отправления поезда, пишет заявление в адрес перевозчика и добавляет проездные документы и документы, подтверждающие болезнь или несчастный случай. При этом пассажиру возвращается стоимость билета с вычетом стоимости услуги за возврат билета. Стоимость плацкарты не возвращается", – говорит специалист.

Возврат билетов при отмене или опоздании рейса

Пассажирам также следует знать о случаях, когда железная дорога должна вернуть 100% суммы уплаченной за билет без содержания комиссионных сборов:

если поезд опоздал на станцию отправления более чем на 1 час;

если железная дорога официально отменила рейс на приобретенный билет;

если поезд опоздал и пассажир не успел на пересадку по транзитной станции.

Фото: В мобильном приложении "УЗ" билет невозможно вернуть, если до отправления поезда остается менее 1 часа (Виталий Носач/РБК-Украина)

В случае перерыва в движении поездов, независимо от причины и отказа пассажира от продолжения поездки, станция, на которой пассажир задержался из-за перерыва, обязана вернуть полную стоимость проездных документов от станции отправления.

"В Правилах также содержится норма, предусматривающая возврат платежей за проездные документы в претензионном порядке. Это, в частности, касается случаев, если при возвращении билет не воспринимается автоматизированной системой", – говорит Олег Васильев.

Напомним, из-за повышенного спроса на поезда международных направлений украинцы часто покупают билеты с пересадками. Олег Васильев объяснял, как купить билеты на поезда в Польшу, Венгрию и Чехию в условиях их дефицита.

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