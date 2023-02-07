Як відкрити власну справу в Німеччині: поради українцям

Українські біженці в Німеччині отримали право працювати в цій країні. Дехто зважується відкривати в цій країні власний бізнес.
Що треба знати про підприємницьку діяльність у Німеччині, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.
Найпростіше вести бізнес в Німеччині – відкрити індивідуальне
підприємство (DAS Einzelunernehmen). Такі фахівці-бізнесмени називаються Freiberufler. У перелік таких "незалежних професій" входять:
Ця форма бізнесу та такі підприємці звільнені від податків на підприємницьку діяльність.
Також можна займатися фрілансом, продаючи послуги, та приватною торгівлею – продавати свої кондитерські чи інші вироби. Для такого виду підприємницької діяльності треба отримати дозвіл на торгівлю.
Ще є такі форми підприємницької діяльності:
Оскільки знайти роботу за спеціальністю для біженців у Німеччині непросто, одним із варіантів залишається відкриття власного бізнесу.
Серед сфер діяльності, де біженцям найкраще займатися приватним підприємництвом:
Зазначається, що у Німеччині громадяни інших країн мають певні привілеї стосовно відкриття бізнесу. Держава не регулює мінімальний розмір статутного капіталу. Уряд надає дозвіл на ведення справи, якщо бізнес несе інтерес або важливість для даної території.
Нагадаємо, ми писали, як українці відкривають бізнес у Польщі.