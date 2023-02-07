Як відкрити власну справу в Німеччині: поради українцям

Українські біженці в Німеччині отримали право працювати в цій країні. Дехто зважується відкривати в цій країні власний бізнес.

Що треба знати про підприємницьку діяльність у Німеччині, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianingermany.de.

Чим може займатися індивідуальний підприємець у Німеччині

Найпростіше вести бізнес в Німеччині – відкрити індивідуальне

підприємство (DAS Einzelunernehmen). Такі фахівці-бізнесмени називаються Freiberufler. У перелік таких "незалежних професій" входять:

медики;

юристи;

нотаріуси;

фотографи;

дизайнери;

журналісти;

письменники;

перекладачі.

Ця форма бізнесу та такі підприємці звільнені від податків на підприємницьку діяльність.

Також можна займатися фрілансом, продаючи послуги, та приватною торгівлею – продавати свої кондитерські чи інші вироби. Для такого виду підприємницької діяльності треба отримати дозвіл на торгівлю.

Ще є такі форми підприємницької діяльності:

ТОВ в Німеччині – це GmbH з мінімальним капіталом 25000 євро. Засновник відповідає перед державою тільки активами компанії.

mini-GmbH - регулюється такий бізнес так само, але установчий капітал може складати від 1 євро. Щороку 25% від чистого прибутку треба перераховувати до резервного фонду компанії.

акціонерне товариство AG або gGmbH – статутний капітал має бути 50000 євро. В структурі компанії передбачається директор і рада директорів.

Фото: Заклад швидкого харчування (gettyimages.com)

Який бізнес краще відкривати в Німеччині

Оскільки знайти роботу за спеціальністю для біженців у Німеччині непросто, одним із варіантів залишається відкриття власного бізнесу.

Серед сфер діяльності, де біженцям найкраще займатися приватним підприємництвом:

салони краси, перукарні та барбер-шопи;

швидке харчування;

прекладацькі послуги;

лікарняні кабінети, стоматологічні послуги;

нотаріальні послуги;

відкриття хостелу;

агенція з нерухомості.

Зазначається, що у Німеччині громадяни інших країн мають певні привілеї стосовно відкриття бізнесу. Держава не регулює мінімальний розмір статутного капіталу. Уряд надає дозвіл на ведення справи, якщо бізнес несе інтерес або важливість для даної території.

Нагадаємо, ми писали, як українці відкривають бізнес у Польщі.