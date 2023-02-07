Как открыть собственное дело в Германии: советы украинцам

Украинские беженцы в Германии получили право на работу в этой стране. Некоторые решаются открывать в этой стране собственный бизнес.
Что нужно знать о предпринимательской деятельности в Германии, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на inzertingingermany.de.
Проще всего вести бизнес в Германии – открыть индивидуальное предприятие (DAS Einzelunernehmen). Такие специалисты-бизнесмены называются Freiberufler. В перечень таких "независимых профессий" входят:
Эта форма бизнеса и такие предприниматели освобождены от налогов на предпринимательскую деятельность.
Также можно заниматься фрилансом, продавая услуги, и частной торговлей – продавать свои кондитерские или другие изделия. Для такого вида предпринимательской деятельности нужно получить разрешение на торговлю.
Еще есть следующие формы предпринимательской деятельности:
Поскольку найти работу по специальности для беженцев в Германии непросто, одним из вариантов остается открытие собственного бизнеса.
Среди сфер деятельности, где беженцам лучше заниматься частным предпринимательством:
Отмечается, что в Германии у граждан других стран есть определенные привилегии относительно открытия бизнеса. Правительство не регулирует минимальный размер уставного капитала. Правительство дает разрешение на ведение дела, если бизнес несет интерес или важность для данной территории.
Напомним, мы писали, как украинцы открывают бизнес в Польше.