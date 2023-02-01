Від магазинів до б'юті-салонів. Як українці відкривають бізнес у Польщі

Українці б'ють рекорди з відкриття бізнесу у Польщі з початку війни. Лише за 9 місяців 2022 року у сусідній країні зареєстрували майже 14 тисяч таких підприємств.

З чим пов'язана ця тенденція та в чому особливості ведення бізнесу в цій країні, TRAVEL РБК-Україна розповів юрист Микола Семеняка.

У супермаркетах "ростуть" стелажі з українськими продуктами

Війна в Україні внесла корективи до планів розвитку українського бізнесу – результати вже видно у Польщі, де українці б'ють рекорди з відкриття бізнесу у формі ТОВ та ФОП, зазначає юрист.

"Польща швидко легалізувала відкриття ФОП для всіх громадян України, чого не було до 24 лютого 2022 року. Загалом відкриття ФОП у Польщі – це привілей для іноземців", – каже Микола Семеняка.

Існує вже безліч прикладів: поштовий оператор, ресторани, сотні будівельних і транспортних компаній, десятки б'юті-салонів, говорить він.

"Подивитися тільки на полиці супермаркетів з нашими продуктами – зовсім недавно довжина стелажів була 1-3 метри, на сьогоднішній день не менше 5-7 метрів", – ділиться фахівець.

Якщо до 24 лютого кількість українців у Польщі була значною, то тепер це величезна сила, яка впливає також на розвиток польської економіки.

"Один із українських банків вийшов зі своїм продуктом на польський ринок. Подібні організації мають великі ресурси для проведення детальних аналізів аудиторії та попиту. Отже, це показує всю серйозність того, що відбувається", – каже наш співрозмовник.

Фото: У Польщі відкриваються українські ресторани (gettyimages.com)

У Польщі також пристосовуються до змін ринку. Наприклад, у Варшаві можна спостерігати рекламу на великих екранах, вивіски на заходах, рекламу радіо в торговому центрі – українською мовою.

"Багато польських сайтів враховують цей фактор і додають версію українською мовою. Наприклад, державний податковий портал login.mf.gov.pl має три версії сайту – українську, польську та англійську. Український бізнес дуже сподівається на нашого споживача, намагаючись водночас час адаптувати продукт на польський ринок. Зараз синоніми українців – це сервіс, якість, швидкість та адаптація", – зазначає Микола Семеняка.

Фото: Приватне підприємництво у Польщі (freepik.com)

Які особливості відкриття компанії в Польщі

Микола Семеняка назвав переваги ведення бізнесу у Польщі.

"Відкриваючи локальний бізнес – ви відкриваєте його у Польщі. Але відкриваючи онлайн-бізнес, торгівлю та інше – ви відкриваєте бізнес у Європі, де стають доступні великі можливості з географії", – каже юрист.

При цьому вести ФОП в Україні вигідніше, ніж у Польщі, тому є бізнесмени, які не хочуть відкривати його у сусідній країні через оподаткування. При цьому вони відкривають на український ФОП рахунок у польському банку.

"Це скорочує ланцюжок перерахунків, конвертацій та інших втрат, пов'язаних із переказом коштів в Україну. Наприклад, фірма робить консалтинг, супровід, документи в інших країнах. Щоб з інших країн не платили на український банк, бо це втрати, відкривають рахунок у Польщі для платежів на український ФОП", – пояснює фахівець.

При цьому відкрити підприємство у Польщі навіть самостійно нескладно.

"Щоб розпочати діяльність у рамках ФОП, потрібно зареєструвати діяльність, і протягом 1-3 днів будуть призначені податкові номери. Ведення бізнесу в рамках ТОВ має більше формальностей, але відкриття фірми від моменту реєстрації займає від 2 до 7 днів, лише іноді може бути затримка та процес триває до місяця", – розповідає наш співрозмовник.

Фото: Українці реєструють у Польщі ФОП та ТОВ (unsplash.com/campaign-creators)

Для відкриття обох видів фірм необхідно мати державний електронний підпис (Profil Zaufany). Крім цього, окремі види діяльності можна вести з окремими дозволами або ліцензіями.

За словами Миколи Семеняки, релокація бізнесу з України відбувається через відкриття нового підприємства у Польщі чи пов'язаного підприємства у вигляді філії.

"Якщо бізнес має технології, виробництва та інші активи – існують спеціальні організації, які допомагають привезти і поставити ці активи на баланс польської фірми за мінімальних витрат", – говорить юрист.

Нагадаємо, ми писали, як працюють українці у Польщі та який бізнес відкривають.