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У європейській країні дозволять роботу магазинів у неділю: із чим це пов'язано

Вівторок 28 листопада 2023 12:39
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У європейській країні дозволять роботу магазинів у неділю: із чим це пов'язано Фото: Туриcти у Швейцарії (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Швейцарії хочуть дозволити робочі неділі у міських туристичних локаціях. Це означає, що туристи зможуть влаштувати шопінг.

Такий виняток із заборони на роботу у неділю пропонують зробити у містах із населенням понад 60 тисяч людей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії ініціював обговорення дозволу на недільну роботу в міських туристичних точках. Однією із умов є кількість іноземних гостей у готелях, яка має складати мінімум 50%.

Пропонується дозволити роботу в неділю у міських туристичних районах, які мать різноманітний вибір готелів, закладів харчування та культурних пам’яток у межах пішої доступності. Дозвіл стосується і магазинів, які пропонують товари для потреб іноземних туристів, хоча не стосуватиметься правил щодо часу роботи інших магазинів. Тобто працівників матимуть право виходити на роботу у деяких районах.

"У постанові зазначено, що працівники, які постраждали від цієї недільної роботи, повинні мати право на компенсацію, яка виходить за рамки правових вимог", –зазначається у документі Федеральної ради Швейцарії.

Заклик до такого перегляду правил надійшов від Швейцарського управління туризму ще у 2022 році. Очікується, що позитивне рішення покращить досвід іноземних гостей від відвідування країни.

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