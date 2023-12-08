Как будут работать магазины в Чехии на праздники в декабре: даты выходных

В Рождество и другие праздничные дни магазины в Европе не работают. Чехия не исключение – в этом году торговые центры и супермаркеты в стране не будут работать три дня.

Когда будут закрыты магазины в Чехии и где можно будет приобрести необходимые товары, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

До празднования Рождества 25 декабря в Чехии набирает обороты торговля. На Рождественские праздники все магазины и супермаркеты будут закрыты до среды, 27 декабря.

Работа магазинов в праздничные дни регулируется законодательством о режиме розничной и оптовой торговли с 2016 года. По правилам, в праздничные дни должны быть закрыты магазины, площадь которых превышает 200 кв. м. Исключение сделано только для аптек, АЗС, магазинов в больницах, аэропортах и вокзалах.

В этом году график работы магазинов в связи с праздниками следующий:

24 декабря (Сочельник приходится на воскресенье) – торговые заведения площадью более 200 м будут работать до 12:00;

25 декабря (понедельник) – Первый день Рождества – все магазины и рестораны закрыты;

26 декабря (вторник) – второй день празднования Рождества, все магазины и рестораны закрыты;

31 декабря (воскресенье) – Силвестр. По закону магазины должны быть закрыты, но каждый магазин устанавливает график работы индивидуально. Некоторые магазины могут работать до 12:00, другие – дольше. Мелкие продуктовые магазинчики могут обслуживать покупателей и до 19:00.

1 января 2024 (понедельник) – Новый Год и День восстановления самостоятельного Чешского государства, магазины будут закрыты.

Рождественские каникулы в школах продлятся с 22 декабря по 2 января. Некоторые учреждения и предприятия в этот период также могут работать в ограниченном режиме, у общественного транспорта будут большие интервалы или рождественский график.

Напомним, мы писали, как будут работать магазины в Польше в декабре. В этом году даты торговых воскресений перенесли.



Также мы рассказывали, как планировать поездку в Европу на Рождество, чтобы не остаться без покупок. В большинстве стран на праздники магазины и рестораны закрыты.

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