Як оплачувати проїзд у транспорті Польщі онлайн: найпопулярніші додатки

Оплачувати проїзд у громадському транспорті в Польщі зручно завдяки застосункам у смартфоні. Купити квитки онлайн можна як на поїзди, так і на трамваї та автобуси.

Які найпопулярніші додатки для користування громадським транспортом у Польщі, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianinpoland.pl.

SkyCash – найпопулярніший додаток для оплати

Застосунок SkyCash у Польщі користується великою популярністю для придбання квитків на громадський транспорт: потяги та автобуси. Також через цей додаток у смартфоні можна оплачувати паркування, купувати страховку або квитки у кінотеатр. Користувачі, які підключилися до мобільної мережі Play або T-Mobile, можуть через цей додаток також здійснювати платежі.

Щоб придбати квиток на громадський транспорт за допомогою SkyCash, треба:

вибрати в меню "громадський транспорт", а потім ввести потрібне місто зі списку;

обрати тип квитка та заповнити дані. Треба буде вказати номер лінії, номер автобуса та кількість квитків. Після заповнення полів натиснути "купити";

вибрати спосіб оплати, наприклад платіжну картку, підключену до рахунку;

квиток буде доступний у розділі "контроль квитків".

Додаток для оплати проїзду JakDojade українською мовою

Мобільний застосунок Jakdojade також належить до найпопулярніших сервісів для користування громадським транспортом. Завдяки Jakdojade можна швидко і точно спланувати маршрут до вибраного місця. У деяких містах за допомогою додатка можна купити квитки на певні поїздки. Після початку війни та великого напливу українських біженців додаток випустив версію українською мовою, тому українцям буде легше зрозуміти, як спланувати маршрут та купити квитки.

Після завантаження програми треба задати місто, ввести початкову точку та місце, куди треба доїхати. Можна також вказати день та час.

Фото: Застосунок допомагає прокладати маршрути (pixabay.com)

Застосунок відображає найоптимальніші маршрути. У правому нижньому кутку є можливість купити квиток на дану поїздку. Спочатку треба зареєструвати свій обліковий запис. Потім вибрати спосіб оплати та купити квиток.

Тимчасові квитки не слід купувати заздалегідь, а лише при посадці у конкретний автобус чи трамвай.

Простий додаток для транспорту moBiLet

Простий додаток moBiLet дозволяє купувати квитки на громадський транспорт Кракові, Варшаві та багатьох польських містах. У додатку доступна функція придбання квитків на поїзди.

Щоб скористатися програмою, спершу потрібно створити та поповнити свій рахунок на будь-яку суму, наприклад, за допомогою платіжного коду BLIK.

Транспортний додаток mPay для поїздів і автобусів

Ще один універсальний додаток, який дає можливість купувати квитки на поїзд та автобус, оплачувати паркування або поповнювати баланс мобільного телефону – mPay. До програми можна підключити платіжну банківську картку або безпосередньо поповнити гаманець на будь-яку суму.

У додатку також є опція додавати квитки у обране. Тоді вони будуть відображатися відразу і їх не доведеться шукати у списку.

Додаток zBiletem для великих міст

Додатком zBiletem можна користуватися тільки у великих містах країни. Програма дає можливість купувати квитки на тривалий термін. Коли їхній термін закінчується, додаток надсилає повідомлення. Квиток можна зберігати у телефоні, а невикористаний можна повернути.

Фото: Міський транспорт у Польщі (unsplash.com)

Якщо людина купує довгостроковий квиток через додаток, але не може показати це в телефоні (наприклад, якщо гаджет розрядився), достатньо пред’явити контролеру дійсне посвідчення особи.

Як купити квиток на потяг: додатки KOLEO та BILKOM Bilety

Їздити у містах та між ними зручно поїздами та електричками. Це відмінна альтернатива метро та автобусам.

Людям, які користуються місцевими потягами, не обов'язково купувати квитки у касах чи чекати кондукторів. Оплатити проїзд залізницею можна у застосунках KOLEO та BILKOM Bilety.

Застосунок KOLEO обмежується квитками на поїзди POLREGIO, PKP SKM у Тримісті, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie, Arriva RP та Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Але користувачі мають можливість придбати квитки за нижчими цінами, планувати поїздки та мати під рукою актуальний розклад руху поїздів. Через додаток можна купити квитки без комісії, зі знижками. Підтвердження приходить на електронну пошту пасажира. Платежі за квитки здійснюються через акаунт KOLEO, банківською карткою, через систему BLIK або GPay.

Фото: Поїзд у Тримісті (unsplash.com)

Транспортний додаток BILKOM Bilety також дає можливість швидко купити квитки на потяги PKP Intercity, PolRegio, PKP SKM у Тримісті, Koleje Wielkopolskie, Koleje Małopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Arriva RP та Koleje Śląskie.

Додаток дозволяє також переглядати актуальні пересадки, дізнаватися ціни квитків та затримки рейсів. За допомогою додатку можна повернути квиток. Оплатити квитки через BILKOM можна банківським переказом, платіжною карткою або через систему BLIK.

Нагадаємо, ми писали, якими застосунками зручно користуватися для транспорту в Німеччині. Програми дозволяють купувати квитки, прокладати маршрути та бачити зміни розкладу.

Також ми розповідали про найзручніші залізничні маршрути між містами Європи. Країни ЄС інвестують у розвиток залізничних сполучень, які допоможуть добратися в багато міст.

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