Как оплачивать проезд в транспорте Польши онлайн: самые популярные приложения

Оплачивать проезд в общественном транспорте в Польше удобно благодаря приложениям в смартфоне. Купить билеты онлайн можно как на поезда, так и на трамваи и автобусы.

Какие самые популярные приложения для езды в общественным транспортом в Польше, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl.

SkyCash – самое популярное приложение для оплаты

Приложение SkyCash в Польше пользуется большой популярностью для покупки билетов на общественный транспорт: поезда и автобусы. Также через это приложение можно оплачивать парковку, покупать страховку или билеты в кинотеатр. Пользователи, подключившиеся к мобильной сети Play или T-Mobile, могут через это приложение также осуществлять платежи.

Чтобы приобрести билет на общественный транспорт с помощью SkyCash, нужно:

выбрать в меню "общественный транспорт", а затем ввести нужный город из списка;

выбрать тип билета и заполнить данные. Нужно будет указать номер линии, номер автобуса и количество билетов. После заполнения полей нажать "купить";

выбрать способ оплаты, например платежную карту, подключенную к счету;

билет будет доступен в разделе "контроль билетов".

Приложение для оплаты проезда JakDojade на украинском языке

Мобильное приложение Jakdojade также относится к самым популярным сервисам для общественного транспорта. Благодаря Jakdojade можно быстро и точно спланировать маршрут в выбранное место. В некоторых городах с помощью приложения можно купить билеты на определенные поездки. После начала войны и большого наплыва украинских беженцев приложение выпустило версию на украинском языке, поэтому украинцам будет легче понять, как спланировать маршрут и купить билеты.

После загрузки программы нужно задать город, ввести начальную точку и место, куда нужно добраться. Можно также указать день и время.

Фото: Приложение помогает прокладывать маршруты (pixabay.com)

Приложение отображает наиболее оптимальные маршруты. В правом нижнем углу есть возможность купить билет на данную поездку. Сначала нужно зарегистрировать свою учетную запись. Затем выбрать способ оплаты и купить билет.

Временные билеты не следует покупать заранее, а только при посадке в автобус или трамвай.

Простое приложение для транспорта moBiLet

Простое приложение moBiLet позволяет покупать билеты на общественный транспорт в Кракове, Варшаве и многих польских городах. В приложении доступна функция приобретения билетов на поезда.

Для использования программы необходимо сначала создать и пополнить свой счет на любую сумму, например, с помощью платежного кода BLIK .

Транспортное приложение mPay для поездов и автобусов

Еще одно универсальное приложение, которое дает возможность покупать билеты на поезд и автобус, оплачивать парковку или пополнять баланс мобильного телефона – mPay. К программе можно подключить платежную банковскую карту или напрямую пополнить кошелек на любую сумму.

В приложении также есть опция добавлять билеты в избранное. Тогда они будут отображаться сразу и их не придется искать в списке.

Приложение zBiletem для больших городов

Приложение zBiletem можно использовать только в крупных городах страны. Программа позволяет покупать билеты на длительный срок. Когда их срок истекает, приложение отправляет сообщение. Билет можно хранить в телефоне, а неиспользованный можно вернуть.

Фото: Городской транспорт в Польше (unsplash.com)

Если человек покупает долгосрочный билет через приложение, но не может показать это в телефоне (например, если гаджет разрядился), достаточно предъявить контролеру действительное удостоверение личности.

Как купить билет на поезд: приложения KOLEO и BILKOM Bilety

Ездить в городах и между ними удобно поездами и электричками. Это отличная альтернатива метро и автобусам.

Людям, которые пользуются местными поездами, не обязательно покупать билеты в кассах или ждать кондукторов. Оплатить проезд по железной дороге можно в приложениях KOLEO и BILKOM Bilety.

Приложение KOLEO ограничивается билетами на поезда POLREGIO, PKP SKM в Труймясте, Koleje Dolnośląskie, Koleje Wielkopolskie, Arriva RP и Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Но пользователи могут купить билеты по более низким ценам, планировать поездки и иметь под рукой актуальное расписание движения поездов. Через приложение можно купить билеты без комиссии со скидками. Подтверждение приходит на электронную почту пассажира. Платежи за билеты осуществляются через аккаунт KOLEO, банковской картой, через систему BLIK или GPay.

Фото: Поезд в Труймясте (unsplash.com)

Транспортное приложение BILKOM Bilety также дает возможность быстро купить билеты на поезда PKP Intercity, PolRegio, PKP SKM в Труймясте, Koleje Wielkopolskie, Koleje Małopolskie, Lodzka Kolej Aglomeracyjna, Arriva RP и Koleje Śląskie.

Приложение позволяет просматривать актуальные пересадки, узнавать цены билетов и задержки рейсов. С помощью приложения можно вернуть билет. Оплатить билеты через BILKOM можно банковским переводом, платежной картой или через систему BLIK.

Напомним, мы писали, какими приложениями удобно использовать для транспорта в Германии. Программы позволяют покупать билеты, прокладывать маршруты и видеть изменения расписания.

Также мы рассказывали о самых удобных железнодорожных маршрутах между городами Европы. Страны ЕС инвестируют в развитие железнодорожных сообщений, которые помогут добраться во многие города.

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