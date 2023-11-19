Квитки від 29 євро. Найзручніші залізничні маршрути між містами Європи

Подорожі без перельотів набирають популярності, а поїздки в Європі поїздами переживають ренесанс. Нові маршрути запускають в Центральній і Західній Європі. Країни ЄС інвестують у розвиток залізничних сполучень, які допоможуть добратися в багато міст, ніж будь-коли раніше.

РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel розповідає про Найкращі залізничні маршрути Європи, які запустять у 2023 та 2024 роках.

Австрія

З Відня до Парижа

Австрійська національна залізнична компанія ÖBB починає відродження спального поїзда в Європі з нічними потягами Nightjet. Наприкінці 2021 року компанія запустила новий маршрут між Віднем і Парижем через Зальцбург і Мюнхен. Подорож займає 14 годин, поїзд курсує тричі на тиждень в обох напрямках. Ціни – від 30 євро за місце до 120 євро і вище за приватне купе.

Влітку 2023 року Nightjet запустив потяги нового покоління з бездротовими зарядними станціями, безкоштовним Wi-Fi, приміщенням для зберігання велосипедів і спорядження для зимових видів спорту, а також окремими купе з власними душами та туалетами.

Фото: Ла Спеція, Італія (unsplash.com)

З Відня до Генуї та Ла Спеції

У новому розкладі Nightjet на 2023 рік було продовжено рейси Відень-Мюнхен до Мілана до Генуї та Ла Спеції в Італії. Звідси можна сісти на поїзд до Монако, Ніцци та Чінкве-Терре.

Бельгія

Брюссель – Берлін через Амстердам

European Sleeper запускає маршрут з Брюсселя до Берліна через Амстердам 25 травня 2024 року. Лише з однією пересадкою пасажири зможуть подорожувати до Парижа, Лондона, Праги та Варшави. Згодом маршрут буде розширено до Дрездена та Праги.

Льєж – Аахен і Маастріхт

З грудня 2023 року нове залізничне сполучення з трьома країнами сполучатиме Аахен у Німеччині, Льєж у Бельгії та Маастріхт у Нідерландах. Проект є результатом співпраці Arriva (частина німецької Deutsche Bahn Group), SNCB (Національної залізничної компанії Бельгії) та NS (Nederlandse Spoorwegen).

Берлін – Брюссель з Nightjet (2023)

10 грудня 2023 року Nightjet ÖBB запускає рейс Берлін-Брюссель. Почнуть з трьох рейсів на тиждень із зупинками в Галле, Ерфурт, Кельн та Ахен у Німеччині.

Фото: Потяг на залізничній станції в Брюсселі (unsplash.com)

Чеська Республіка

Прага – Цюрих

У грудні 2022 року національний залізничний оператор Чеської Республіки České dráhy (ČD) запустив нове нічне сполучення, що з’єднує Прагу з Цюріхом із зупинками у Франкфурті та Базелі.

Дорога по новому нічному маршруті, який закривали у 2017 році та знову відкрили, займе трохи менш як 14 годин. Мандрівники матимуть різні варіанти місць: від шестимісних кушеток до розкішних спальних купе з окремими туалетами та душами.

Вартість квитків за спальне місце в шестимісному купе стартує від 49,90 євро.

Франція

Париж – Бург

Цієї зими добратися в Альпи стане зручніше: повертають потяг Париж-Бург. Поїзд за маршрутом курсуватиме з 14 грудня до 24 березня.

Бург розташований біля підніжжя гірськолижного курорту Ле Арк. Фунікулер доставить вас із міста до гірськолижного курорту Арк лише за сім хвилин.

Париж – Берлін

Підрозділ нічних поїздів австрійського залізничного оператора ÖBB, Nightjet, 10 грудня 2023 року відновлює сполучення Берлін-Париж після дев’ятирічної перерви. Починаючи з трьох поїздок на тиждень, мандрівникам пропонуватимуть щоденне обслуговування з осені 2024 року.

Тим часом Франція та Німеччина також анонсували новий маршрут поїзда TGV між Парижем і Берліном, який повинен почати курсувати у 2024 році.

Наразі подорож між двома столицями вимагає від мандрівників пересідати на окремій станції, наприклад, у Кельні чи Франкфурті. Нове високошвидкісне сполучення дозволить пасажирам здійснювати подорож приблизно за сім годин.

Фото: Високошвидкісна лінія за сполученням Мадрид-Париж (wikipedia.org)

Париж – Мадрид

У грудні 2022 року FS Italiane Group – власник італійської національної державної залізниці Trenitalia – оголосила про плани щодо нового високошвидкісного залізничного сполучення Frecciarossa між Парижем і Мадридом.

Новий потяг з’єднає Париж і Барселону. Його хочуть запустити наприкінці 2024 року. І натякають на те, що інші маршрути можуть з’єднати Мадрид з Італією через Францію.

Париж – Венеція

Французький стартап Midnight Trains збирається з’єднати Францію та Італію новим нічним потягом із Парижа до Венеції через Мілан з 2025 року за підтримки Європейської комісії. Це дозволить мандрівникам із Великої Британії швидше та простіше добратися до Італії.

Німеччина

Берлін – Стокгольм

Шведська залізнична компанія Snälltåget змінила маршрут свого поїзда з Берліна до Мальме через Гамбург і Данію, продовживши його до Стокгольма. Повна подорож займає трохи менше 17 годин. Квитки коштують приблизно від 50 євро.

З Мюнхена до Генуї та Ла Спеції

У новому розкладі Nightjet на 2023 рік було продовжено рейси Відень/Мюнхен до Мілана до Генуї та Ла Спеції в Італії. Звідси можна подорожувати до Монако, Ніцци та Чінкве-Терре.

Фото: Залізничний вокзал в Мюнхені (unsplash.com)

Штутгарт – Загреб та Рієка

У новому розкладі на 2023 рік Nightjet продовжив сполучення зі спальними поїздами з Мюнхена до Венеції, Любляни та Загреба зі Штутгарта. Сезонно маршрут також пролягатиме до прибережного хорватського міста Рієка, загальний час у дорозі становитиме близько 15 годин.

Nightjet до Венеції курсує через Мюнхен, Зальцбург і Тревізо, тоді як рейси до столиць Хорватії та Словенії здійснюють Хорватські залізниці HŽ і Словенські залізниці SŽ під керівництвом EuroNight ÖBB.

Мюнхен – Варшава

У 2024 році поїзд ÖBB Nightjet з’єднає Мюнхен у Німеччині з Варшавою в Польщі, проходячи через Розенхайм у Німеччині, Зальцбург, Лінц і Відень в Австрії та Краків у Польщі.

Nightjet з Відня до Берліна слідуватиме за новим маршрутом через Бржецлав і Прагу в Чехії та Дрезден у Німеччині.

Італія

Генуя – Неаполь

Наприкінці 2021 року італійська компанія NTV Italo запустила поїзд до Генуї, який з’єднує портове місто на північному заході Італії з півднем країни. Там раніше сполучення було поганим. Дорога з Генуї до Неаполя займає менше семи годин. Квитки коштують близько 80 євро в обидва кінці.

Рим – Помпеї

У липні Італія запустила нове пряме швидкісне сполучення з Римом до Помпеї та назад. Маршрут з’єднує столицю з популярним туристичним містом у регіоні Кампанія. Доїздить до пункту менш ніж за дві години, відправляючись із Риму о 8:53 ранку та відправляючись із Помпеї о 18:40.

Спочатку потяг буде їздити за цим маршрутом лише в третю неділю кожного місяця, але в майбутньому кількість рейсів може збільшитися.

Фото: Помпеї, Італія (unsplash.com)

З Мілана до Парижа

Також наприкінці 2021 року Frecciarossa – підрозділ високошвидкісного оператора італійських національних поїздів Trenitalia – запустив новий шикарний поїзд між Міланом і Парижем.

Швидший і зручніший, ніж попередні потяги на цьому маршруті, поїзд доїздить до кінцевого пункту призначення менш як за сім годин. Квитки коштують лише 29 євро.

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