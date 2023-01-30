Як купити квитки на поїзд "Київ-Варшава" і чому їх постійно не вистачає

Днями в "Укрзалізниці" заявили, що продовжують боротьбу зі спекуляціями при купівлі квитків, через які пасажири не могли придбати білети на потрібні їм напрямки. Одним із "проблемних" маршрутів давно вважають поїзд з Києва до Варшави: потяг хоч і ходить щодня, а купити на нього квитки практично неможливо.

"Укрзалізниця" продовжує викорінення зловживань та спекуляцій: цьому не місце в мирному житті, й тим більше – під час війни!", – написали в "УЗ".

Там заявили, що звільнили співробітників, які були залучені у схеми перепродажів квитків за "комісію" та вводять нові правила випуску у відкритий продаж квитків, які були повернуті. В "Укрзалізниці також закликали писати на електронну пошту service@uz.gov.ua, якщо помітили будь-які порушення.

Ще одне нововведення, про яке заявили в "УЗ" – це зміна правил продажу квитків на найпопулярніший міжнародний рейс № 67/68 "Київ-Варшава-Київ". Тепер його можна купити тільки онлайн. Раніше цей поїзд вже отримав репутацію "загадкового" – через те, що купити квитки на нього було вкрай складно, і до "Укрзалізниці" надходило безліч прохань змінити правила купівлі білетів саме на цей поїзд.

TRAVEL РБК-Україна розбиралося, чому виник ажіотаж саме на цей поїзд, в чому була проблема з квитками і як їх купити.

Великий попит. Звідки ажіотаж навколо поїзда з Києва до Варшави

Ажіотаж навколо поїзда "Київ-Варшава" виник доволі давно. З самого початку повномасштабного вторгнення РФ залізниця взяла на себе частину пасажиропотоку авіаліній, коли закрився повітряний простір в Україні. Навантаження на міжнародне сполучення залізницею зросло у кілька разів.

Відтоді "Укрзалізниця", яка десятками років возила стабільну кількість пасажирів за кордон, сьогодні об'єктивно не може повністю задовольнити попит через технічні обмеження. До маршрутів підвищеного попиту відноситься Київ-Варшава, каже у коментарі РБК-Україна експерт із залізничного транспорту та автор влогу "Залізні Магістралі" Олег Васильєв.

"Основна проблема полягає в обмеженій кількості вагонів європейського габариту. Варшавський поїзд складається з п’яти вагонів, які вміщають по 30 осіб. Загальна кількість місць у поїзді – 150. За умов ажіотажного попиту цього недостатньо. Як відомо, наявність дефіциту породжує зловживання", – каже він.

Фото: В "Укрзалізниці" борються зі "спекулянтами", які викуповують квитки, в тому числі на міжнародні напрямки (Getty Images)

Цими днями "УЗ" заявила про виявлення порушень у частині повернення придбаних квитків.

"Співробітники залізниці якимось чином співпрацювали із перекупниками, які могли перепродувати до 90 квитків на місяць. Проте "УЗ" не назвала, які посади обіймали працівники, підозрювані у махінаціях. Також відомо, що існує певна кількість осіб, які моніторять квитки в онлайн-сервісах. Як тільки з’являється вільне місце, вони викуповують його для конкретного пасажира. Такі послуги коштують від 400 грн до 1 тис грн", – додає Васильєв.

В "Укрзалізниці" кажуть, що також борються із такими "спекулянтами" – блокують їхні акаунти. Але зрозуміло, що вони потім реєструються заново і продовжують працювати, пояснює експерт.

У листопаді 2022 року "УЗ" вирішила продавати квитки на поїзд Київ-Варшава лише через онлайн-сервіси. Метою такого рішення було намагання виключити зловживання на рівні квиткових касирів.

"Але глобальних змін все одно не відбулося. Люди полюють за квитками та скаржаться на відсутність вільних місць. Нещодавно член правління "УЗ" Олександр Перцовський повідомив, що триває робота із польськими колегами щодо допуску на польську залізницю звичайних українських вагонів. Вони мають більший габарит, але можуть їздити по євроколії після заміни візків на кордоні", – каже автор влогу.

Фото: В Україні давно виник ажіотаж навколо квитків на поїзд до Варшави (twitter.com/andybtravels)

Якщо таке технічне рішення буде реалізоване, то "УЗ" зможе збільшити пропозицію вільних місць у поїзді Київ-Варшава до 400-500. Все буде залежати від дозволеної кількості вагонів у поїзді, допускає співрозмовник.

Відстежувати наявність. Як купити квитки на поїзд "Київ-Варшава"

Потяг №67 Київ-Варшава курсує щоденно, відправлення з Києва – о 19:26. В "Укрзалізниці" кажуть, що квитки на цей потяг користуються великим попитом та швидко реалізуються. Продаж проїзних документів відкривається за 20 днів від поточної дати о 8:00.

"Станом на 28 січня відкрито продаж по 16 лютого включно, наразі є 2 вільних місця на 28.01", – відповіли в коментарях користувачам.

"Дійсно, такий лайфхак щодо купівлі квитків працює, але місця у поїзді розмітають за кілька хвилин. В будь-якому разі пасажирам краще орієнтуватися на такий варіант купівлі квитків. Іноді квитки з'являються", – коментує Олег Васильєв.

Щоб купити квиток, в "Укрзалізниці" радять періодично перевіряти інформацію яка постійно оновлюється:

Станом на 30 січня бачимо, що на найближчі тижні вільних місць на цей поїзд немає:

Фото: Вільних місць на поїзд "Київ-Варшава" у загальному доступі часто немає (скриншот з сайту booking.uz.gov.ua)

Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила правила продажу квитків на міжнародні рейси, щоб унеможливити їх перепродаж.

Також в Україні не збираються підвищувати ціни на квитки на пасажирські потяги, оскільки для багатьох людей це є способом евакуації з регіонів, де тривають бойові дії.