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Чи будуть в Україні дорожчати квитки на потяги: що кажуть в "Укрзалізниці"

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Понеділок 02 січня 2023 11:52
Чи будуть в Україні дорожчати квитки на потяги: що кажуть в "Укрзалізниці" Фото: в Укрзалізниці розповіли, чи будуть дорожчати квитки на потяги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі в Україні не збираються підвищувати ціни на квитки на пасажирські потяги, оскільки для багатьох людей це є способом евакуації з регіонів, де тривають бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

"На сьогодні жодних підвищень на пасажирські сполучення ми не впроваджували, звичайно, це робить пасажирські перевезення збитковими. Наша позиція, щоб під час війни не підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, тому що для багатьох людей це ще й є способом евакуації", - сказав він.

При цьому Перцовський додав, що у підсумку рішення прийматиме Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу.

До того ж, УЗ запустила поїзд №810/809 Львів - Ясіня на період новорічних свят.

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