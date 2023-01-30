Как купить билеты на поезд "Киев-Варшава" и почему их постоянно не хватает

На днях в "Укрзализныце" заявили, что продолжают борьбу со спекуляциями при покупке билетов, из-за которых пассажиры не могли приобрести билеты на нужные им направления. Одним из "проблемных" маршрутов давно считают поезд из Киева в Варшаву: поезд хоть и ходит каждый день, а купить на него билеты практически невозможно.

"Укрзализныця" продолжает искоренение злоупотребления и спекуляции: этому не место в мирной жизни, и тем более во время войны!", – написали в "УЗ".

Там заявили, что уволили сотрудников, которые были вовлечены в схемы перепродажи билетов за "комиссию" и вводят новые правила выпуска в открытую продажу билетов, которые были возвращены. В "Укрзализныце" также призвали писать на электронную почту service@uz.gov.ua, если заметили какие-либо нарушения.

Еще одно нововведение, о котором заявили в "УЗ" – это изменение правил продажи билетов на самый популярный международный рейс №67/68 "Киев-Варшава-Киев". Теперь его можно приобрести только онлайн. Ранее этот поезд уже получил репутацию "загадочного" – из-за того, что купить билеты на него было крайне сложно, и "Укрзализныце" поступало множество просьб изменить правила покупки билетов именно на этот поезд.

TRAVEL РБК-Украина разбиралось, почему возник ажиотаж именно на этот поезд, в чем была проблема с билетами и как их купить.

Большой спрос. Откуда ажиотаж вокруг поезда из Киева в Варшаву

Ажиотаж вокруг поезда "Киев-Варшава" возник довольно давно. С самого начала полномасштабного вторжения РФ железная дорога взяла на себя часть пассажиропотока авиалиний, когда закрылось воздушное пространство в Украине. Нагрузка на международное сообщение по железной дороге возросла в несколько раз.

С тех пор "Укрзализныця", которая десятками лет возила стабильное количество пассажиров за границу, сегодня объективно не может полностью удовлетворить спрос из-за технических ограничений. К маршрутам повышенного спроса относится Киев-Варшава, говорит в комментарии РБК-Украина эксперт по железнодорожному транспорту и автор влога "Железные Магистрали" Олег Васильев.

"Основная проблема заключается в ограниченном количестве вагонов европейского габарита. Варшавский поезд состоит из пяти вагонов, вмещающих по 30 человек. Общее количество мест в поезде – 150. При ажиотажном спросе этого недостаточно. Как известно, наличие дефицита порождает злоупотребления", – говорит он.

Фото: В "Укрзализныце" борются со "спекулянтами", выкупающими билеты, в том числе на международные направления (Getty Images)

На днях "УЗ" заявила об обнаружении нарушений в части возвращения приобретенных билетов.

"Сотрудники железной дороги каким-то образом сотрудничали с перекупщиками, которые могли перепродавать до 90 билетов в месяц. Однако "УЗ" не назвала, какие должности занимали работники, подозреваемые в махинациях. Также известно, что существует определенное количество лиц, которые мониторят билеты в онлайн-сервисах. Как только появляется свободное место, они выкупают его для конкретного пассажира. Такие услуги стоят от 400 грн до 1 тыс грн", – добавляет Васильев.

В "Укрзализныце" говорят, что также борются с такими "спекулянтами" – блокируют их аккаунты. Но они потом регистрируются заново и продолжают работать, поясняет эксперт.

В ноябре 2022 года "УЗ" решила продавать билеты на поезд Киев-Варшава только через онлайн-сервисы. Целью такого решения была попытка исключить злоупотребление на уровне билетных кассиров.

"Но глобальных изменений все равно не произошло. Люди охотятся за билетами и жалуются на отсутствие свободных мест. Недавно член правления "УЗ" Александр Перцовский сообщил, что продолжается работа с польскими коллегами по допуску на польскую железную дорогу обычных украинских вагонов. Они имеют больший габарит, но могут ездить по европути после замены тележек на границе", – говорит автор влога.

Фото: В Украине давно возник ажиотаж вокруг билетов на поезд в Варшаву (twitter.com/andybtravels)

Если такое техническое решение будет реализовано, то "УЗ" сможет увеличить предложение свободных мест в поезде Киев-Варшава до 400-500. Все будет зависеть от разрешенного количества вагонов в поезде, допускает собеседник.

Отслеживать наличие. Как купить билеты на поезд "Киев-Варшава"

Поезд №67 Киев-Варшава курсирует ежедневно, отправление из Киева – в 19:26, В "Укрзализныце" говорят, что билеты на этот поезд пользуются большим спросом и быстро реализуются. Продажа проездных документов открывается за 20 дней от текущей даты в 8:00.

"По состоянию на 28 января открыта продажа по 16 февраля включительно, сейчас есть 2 свободных места на 28.01", – ответили в комментариях пользователям.

"Действительно, такой лайфхак по покупке билетов работает, но места в поезде разметают за несколько минут. В любом случае пассажирам лучше ориентироваться на такой вариант покупки билетов. Иногда билеты появляются", – комментирует Олег Васильев.

Чтобы купить билет, в "Укрзализныце" советуют периодически проверять постоянно обновляющуюся информацию:

На 30 января видим, что на ближайшие недели свободных мест на этот поезд нет:

Фото: Свободных мест на поезде "Киев-Варшава" в общем доступе часто нет (скриншот с сайта booking.uz.gov.ua)

Напомним, "Укрзализныця" изменила правила продажи билетов на международные рейсы, чтобы исключить их перепродажу.

Также в Украине не собираются повышать цены на билеты на пассажирские поезда, поскольку для многих людей это способ эвакуации из регионов, где продолжаются боевые действия.