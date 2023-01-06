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Як і коли ставати на військовий облік переселенцям: деталі

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П'ятниця 06 січня 2023 12:30
Як і коли ставати на військовий облік переселенцям: деталі Фото: Військовий облік переселенців (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Внутрішньо переміщені особи в Україні мають стати на військовий облік за новим місцем проживання. На це є 7 днів з дати приїзду.

Втім, взяття на облік не означає, що військовозобов'язаним відразу вручать повістки, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал МінРеінтеграції.

Стати на облік у місцевому військкоматі мають всі військовозобов'язані переселенці віком 18 до 60 років. Це треба буде зробити упродовж 7 днів після приїзду.

Перелік категорій військовозобов'язаних громадян, які звільнені від мобілізації, можна знайти у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

До таких категорій належать:

  • люди з інвалідністю;
  • особи, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);
  • особи, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років;
  • жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
  • опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • люди, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;
  • ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Як і коли ставати на військовий облік переселенцям: деталіФото: Переселенці у Львові (УНІАН)

Якщо повістка пришла людям, які не підлягають мобілізації, їм необхідно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують статус.

Нагадаємо, ми писали, чи можна під час війни виїхати з України без паспорта.

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