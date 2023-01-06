Як і коли ставати на військовий облік переселенцям: деталі
Внутрішньо переміщені особи в Україні мають стати на військовий облік за новим місцем проживання. На це є 7 днів з дати приїзду.
Втім, взяття на облік не означає, що військовозобов'язаним відразу вручать повістки, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал МінРеінтеграції.
Стати на облік у місцевому військкоматі мають всі військовозобов'язані переселенці віком 18 до 60 років. Це треба буде зробити упродовж 7 днів після приїзду.
Перелік категорій військовозобов'язаних громадян, які звільнені від мобілізації, можна знайти у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
До таких категорій належать:
- люди з інвалідністю;
- особи, тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров’я на термін до 6 місяців (з подальшим проходженням військово-лікарської комісії);
- особи, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;
- опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- люди, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи;
- ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.
Фото: Переселенці у Львові (УНІАН)
Якщо повістка пришла людям, які не підлягають мобілізації, їм необхідно з’явитися до військкомату та надати документи, які підтверджують статус.
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