При втраті документів. Чи можна під час війни виїхати з України без паспорта

Багато українців під час першої фази російського вторгнення виїхали за кордон із внутрішніми паспортами або взагалі без документів. Те саме стосується документів на дітей. На жаль, багато хто втрачає посвідчення особи разом із руйнуваннями будинків або через інші непередбачувані обставини.

TRAVEL РБК-Україна дізнавалося у експерта, чи можна зараз виїхати з України зі свідоцтвом про народження замість паспорта дорослому, і також які документи треба мати при собі, якщо ви їдете за кордон з дітьми.

Чи можна виїхати зі свідоцтвом про народження замість паспорта

Чи може повнолітній громадянин України у разі втрати внутрішнього паспорта та паспорту для виїзду за кордон виїхати з України на підставі свідоцтва про народження, якщо втратив внутрішній і закордонний паспорт?

Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України пропуск громадян через кордон здійснюється на підставі паспортних документів, нагадує РБК-Україна адвокат, старший юрист Адвокатського об’єднання "Expatpro" Катерина Затулко.

У мирний час такими документами є:

паспорт для виїзду за кордон (закордонний паспорт); дипломатичний паспорт; службовий паспорт; проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий); посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу.

"На час дії воєнного стану додатково надано можливість виїхати за внутрішнім паспортом. Можливості виїхати дорослому на підставі свідоцтва про народження немає. Тому у разі втрати або пошкодження як внутрішнього паспорта, так і закордонного, потрібно звернутися за оформленням нових паспортів і тільки після їх отримання виїжджати з території України", – пояснює вона.

Фото: Українці на час воєнного стану мають право виїхати на підставі внутрішнього паспорта (Getty Images)

Поза межами України закордонні паспорти можна оформити зокрема у представництві ДП "Документ" у Польщі.

Зверніть увагу. Закордонний паспорт з урахуванням воєнного стану може виготовлятися близько двох місяців, не враховуючи часу пересилання готового документу за кордон, адже всі паспорти друкуються на території України. А посвідчення особи на повернення в Україну виготовляється самим консульством протягом 5 робочих днів, іноді для проведення перевірок цей строк може бути продовжений до 30 днів. Посвідчення особи на повернення в Україну діє протягом 30 днів і тільки для подорожі до України.

Чи може дитина виїхати на підставі свідоцтва про народження

Якщо у дитини (до 16 років) немає паспорта, то виїзд можливий на підставі свідоцтва про народження. По досягненню 16 років для перетину кордону дитині потрібен внутрішній або закордонний паспорт, пояснює фахівець адвокатського об’єднання.

З ким може виїхати дитина та за яких умов:

Без нотаріальної згоди:

У супроводі батьків чи хоча б одного з них;

У супроводі баби/діда, повнолітніх брата або сестри, мачухи або вітчима за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки. Тобто, якщо дитина виїжджає з мачухою, то потрібно показати свідоцтво про народження дитини та свідоцтво про шлюб мачухи з батьком дитини;

У супроводі будь-якої особи за письмовою заявою одного з батьків, завіреною органом опіки та піклування;

За нотаріальної згоди одного з батьків – із будь-якою особою.

По досягненню 16 років дитина може перетинати кордон самостійно.

"Майте на увазі, що вищеописані правила стосуються нашої країни. Для успішного перетину кордону інших країн перед в’їздом і виїздом потрібно перевіряти їх правила також", – радить Катерина Затулко.

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