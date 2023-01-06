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Как и когда становиться на военный учет переселенцам: детали

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Пятница 06 января 2023 12:30
Как и когда становиться на военный учет переселенцам: детали Фото: Военный учет переселенцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Внутренне перемещенные лица в Украине должны стать на военный учет по новому месту жительства. На это есть 7 дней с даты приезда.

Впрочем, взятие на учет не означает, что военнообязанным сразу вручат повестки, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал МинРеинтеграции.

Стать на учет в местном военкомате должны все военнообязанные переселенцы в возрасте от 18 до 60 лет. Это нужно будет сделать в течение 7 дней после приезда.

Перечень категорий военнообязанных граждан, освобожденных от мобилизации, можно найти в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

К таким категориям относятся:

  • люди с инвалидностью;
  • лица, временно непригодные для военной службы по состоянию здоровья сроком до 6 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
  • лица, на содержании которых находятся трое и больше детей младше 18 лет;
  • женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
  • люди, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеет жену (супругу) с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы.

Как и когда становиться на военный учет переселенцам: деталиФото: Переселенцы во Львове (УНИАН)

Если повестка пришла людям, которые не подлежат мобилизации, им необходимо явиться в военкомат и предоставить документы, подтверждающие статус.

Напомним, мы писали, можно ли во время войны уехать из Украины без паспорта.

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