Із Варшави до Альп. Новий нічний поїзд запустять через три країни

Польська залізнична компанія PKP Intercity повідомила що з 10 грудня запускається нове нічне сполучення Варшава-Мюнхен. Маршрут проходить через три країни.

Це перше нічне сполучення з Німеччиною за багато років, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

За домовленістю з австрійською(ÖBB) і німецькою залізницею (DB) маршрут "нового" поїзда Шопена подовжено до Мюнхена. Його пропонують розглядати як зручний спосіб дістатися до Альп.

"Крім групи вагонів до Мюнхена, цей поїзд також курсуватиме з Варшави до Праги з групою вагонів, які перечіплятимуть у Богуміні, а групу вагонів до Будапешта перечіплятимуть у Бржецлаві", – повідомили в PKP Intercity.

Новий маршрут включатиме такі станції:

Варшава-Гданська (19:59) – Влощова – Мехув – Краків – Освенцім – Чеховіце-Дзедзіце – Зебжидовіце – Богумін – Острава – Бржецлав – Відень (4:49) – Санкт-Пельтен – Аттнанг-Пухгайм – Зальцбург – Розенгайм – Мюнхен Ost – Мюнхен Hbf (10:01).

(19:59) – Влощова – Мехув – Краків – Освенцім – Чеховіце-Дзедзіце – Зебжидовіце – Богумін – Острава – Бржецлав – (4:49) – Санкт-Пельтен – Аттнанг-Пухгайм – Зальцбург – Розенгайм – Мюнхен Ost – (10:01). Мюнхен Hbf (18:35) – Мюнхен Ost – Розенгайм – Зальцбург – Аттнанг-Пухгайм – Санкт-Пельтен – Відень (23:07) – Бржецлав – Острава – Богумін – Зебжидовіце – Чеховіце-Дзедзіце – Освенцім – Краків (6:07) – Мехув – Влощова – Варшава (8:51)

Фото: Поезд PKP (rynek-kolejowy.pl)

Поїзд не курсуватиме через Катовіце. Як і раніше, IC Chopin їздитиме по лінії через Освенцим та Чеховіце-Дзедзіце.

Нагадаємо, ми писали, що з 1 листопада з Праги до Києва можна доїхати двома потягами через Польщу за єдиним дешевшим квитком.

Також ми розповідали, скільки коштують квитки на новий поїзд до Польщі. Зі Львова до Варшави можна доїхати за 9 годин.