Из Варшавы в Берлин за 5 часов. В Польше запускают новые поезда

Польская железнодорожная компания PKP Intercity анонсировала запуск 11 дополнительных международных рейсов в 2024 году. Из Варшавы в Берлин будут курсировать четыре экспресс-поезда в день.

С 10 декабря заработает также новый маршрут из Кракова в Берлин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

В компании PKP Intercity анонсировали новое расписание на 2024 год, которое вступит в силу с 10 декабря. В частности, количество международных сообщений вырастет на 11 (до 63 в день). Из Варшавы в Берлин будут курсировать четыре экспресс-поезда в день, самым быстрым из которых можно будет доехать за 5 часов 21 мин.

Поезд IC Chopin, который связывал Варшаву с Веной, продлят. С 10 декабря на нем можно будет ехать в Германию с остановками в Праге и Вене. Последняя станция – Мюнхен, на которой можно будет пересесть на поезд до Альп.

Ежедневный поезд IC Odra будет соединять Краков с Берлином. Он будет останавливаться в Катовице, Ополе, Вроцлаве и Зеленой Гуре. Поезд IC Danubius будет обеспечивать утреннее сообщение Вроцлава и Кракова с Веной и вечернее возвращение. Поезд состоит из двух групп вагонов, которые соединят в Богумине, откуда все пассажиры продолжат движение в Австрию.

Напомним, мы писали о самых удобных железнодорожных маршрутах между городами Европы. Новые маршруты запускаются в Центральной и Западной Европе.

Также мы рассказывали, что поезд из Варшавы в Альпы запустят через три страны. Это первое ночное сообщение с Германией за многие годы.

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