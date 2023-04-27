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Из Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут: детали

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Четверг 27 апреля 2023 12:29
Из Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут: детали Фото: Маршрут из Праги во Львов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Чешская железная дорога готовится расширить сообщение с Украиной с гарантированной пересадкой на украинские поезда. Маршрут Прага – Львов через польский Перемышль могут открыть уже летом.

Сообщение будет функционировать на основе единого международного билета, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Что известно о сообщении из Праги во Львов

Государственная железнодорожная компания "Чешские драги" (ČD) в сотрудничестве с PKP (Польша) и "Укрзализныцей" планируют открыть маршрут Прага – Львов через Перемышль, где пассажиры будут пересаживаться на поезд в Украину с единственным международным "своевременным билетом".

Такой билет гарантирует пересадку и проезд на нужную станцию. Ожидается, что сообщение будет открыто уже в июне 2023 года.

"Для путешествия поездами Чешской и Польской железных дорог и "Укрзализныци" (через Перемышль) мы предложим скидку на международный билет "Своевременный билет Украина" (Včasná jízdenka Ukrajina)", – сообщил руководитель отделения тарифов и регистрации ČD Роман Шулц.

Введение единого "своевременного билета" из Праги во Львов или обратно находится на этапе переговоров.

"Своевременный билет" означает, что поезда будут ждать пассажиров в случае опоздания других поездов. Если опоздание будет критическим, с имеющимся билетом можно будет сесть на следующий поезд. Такой подход государственная железная дорога использует в сообщении Прага – Мукачево с пересадкой в словацких Кошицах. Также на подобных условиях функционирует соединение частной компании Regiojet.

Из Праги во Львов откроют новый железнодорожный маршрут: деталиФото: Маршруты в Украину Чешской железной дороги (cd.cz)

Какие маршруты в Украину предлагает Чешская железная дорога

Рекомендованные сообщения в украинском направлении опубликовали на украинском языке на странице компании "Ческе драги".

С поездов Чешской железной дороги можно пересесть на другие поезда в Украину или обратно из Украины в Чехию с пересадкой:

  • из Кошице (Словакия) в Чоп, Мукачево и далее во Львов и Киев;
  • из Перемышля (PL) во Львов и Киев;
  • из Вены (A) и Будапешта (HU) прямым спальным поездом через Чоп во Львов и Киев.

"Для путешествия поездами Чешской железной дороги с пересадкой на поезда Словацкой железнодорожной компании и Укрзализныци (через Кошице), или поездами Польской железной дороги и Укрзализныци (через Перемышль), мы предлагаем скидку на международный билет "Своевременный билет Украина" (Včasная поездка Ukrajina) на сообщения:

  • Прага – Кошице – Мукачево или обратно;
  • пока на этапе переговоров – сообщение Прага – Перемышль – Львов или в обратном направлении (ожидается, что сообщение будет открыто с июня 2023 года)", – отмечается на странице Чешской железной дороги.

Приобрести "своевременный билет" можно в интернет-кассе, в окне кассы (за дополнительную плату 50 чешских крон) или по телефону 221 111 122 (дополнительно 50 крон).

Напомним, мы писали, как купить билет на поезд из Киева в Вену.

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