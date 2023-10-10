Із якими проблемами стикаються літні біженці у Польщі: дослідження

Польща прийняла безпрецедентну кількість біженців із України, в тому числі – людей похилого віку. Зараз у країні налічується майже 73 тисячі українців старше 60 років.

Із якими проблемами стикаються старші біженці у Польщі та як на них вплине можливе скасування підтримки з наступного року, РБК-Україна розповідає з посиланням на reliefweb.int.

Дослідження стану українських біженців старшого віку у Польщі провели організації HelpAge International та PCPM (Польський центр міжнародної опомоги) з травня по липень 2023 року. Опитали 382 українців, серед яких 80% жінок. Дві третини респондентів – віком 60-70 років, решта – старші.

З'ясувалося, що 85% опитаних не працюють, 10% біженців від 60 років мають повну чи неповну зайнятість, 5% – сезонну роботу. Зазначається, що з огляду на низьку українську пенсію більшість біженців похилого віку залежать від фінансової підтримки польської держави.

Житло залишається однією з найважливіших довгострокових проблем для літніх українських біженців у Польщі. Майже половина опитаних орендували житло, інші отримували допомогу щодо проживання.

"Отримані дані свідчать про гостру потребу в продовженні схем підтримки проживання: доступу до колективних притулків або субсидії для польських господарів для літніх біженців. Припинення такої підтримки може поставити літніх біженців під загрозу відчути себе змушеними повернутися в Україну, жити в неоптимальних умовах або залишитися бездомними", – звертають увагу автори и дослідження.

Багато літніх українських біженців потребують медичної допомоги та полегшеного доступу до польської системи охорони здоров’я. Зокрема:

61% мають інвалідність;

70% мають хронічні або важкі захворювання;

64% проходять лікування або приймають ліки;

майже 80% відчували занепокоєння, тривогу та/або депресію щодня або більшість днів протягом 30 днів до опитування.

Основні проблеми доступу до медичної допомоги в Польщі: довге очікування на спеціалізовану допомогу, мовний бар'єр та брак інформації. Лише 8% опитаних могли повністю оплатити рахунки за лікування.

Дослідження виявило, що біженці старшого віку мало залучені до соціального життя. Зокрема, 18% не виходили з дому, щоб відвідати світські зустрічі, заходи чи зустріти друзів протягом 30 днів до інтерв’ю. Причини цього: відсутність транспорту, інтересу та компанії. Дослідження виявило, що для інтеграції старших українців із польськими однолітками організовується мало заходів.

Нагадаємо, ми писали, що фінансову допомогу біженцям із України в Польщі планують скасувати у першому кварталі 2024 року. Поточні положення в законі не будуть продовжувати. В уряді вважають, що потреби у продовженні виплат українським біженцям не буде.

Також ми розповідали, чому українські біженці виїжджають із Польщі до Німеччини. Серед найпоширеніших причин – вищі соціальні виплати та пропозиції роботи з вищою зарплатою та кращі перспективи для дітей.

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