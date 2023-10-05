Не буде потреби. Коли у Польщі планують скасувати виплати українцям

Фінансову допомогу біженцям із України в Польщі планують скасувати у першому кварталі 2024 року. Поточні положення в законі не будуть продовжувати.

В уряді вважають, що потреби у продовженні виплат українським біженцям не буде, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство PAP .

Про припинення підтримки втікачів від війни заявив речник уряду Пьотр Мюллер в ефірі студії PAP. Його запитали про подальшу фінансову допомогу громадянам України, які проживають у Польщі.

"Рішення, які були прийняті після початку війни, мають тимчасовий характер. Тому ці положення поступово втрачають силу, просто так в законі прописано. Вони не будуть продовжені", – сказав чиновник.

За його словами, фінансова допомога почне закінчуватися, імовірно, у першому кварталі наступного року.

Водночас Пьотр Мюллер підкреслив, що етап, коли українці масово тікали з країни від війни завершився. Тому він сподівається, що положення про допомогу українським біженцям "просто не буде необхідності продовжувати", у цьому не буде потреби.

Напередодні видання Super Express опублікувало опитування Pollster Research Institute про ставлення поляків до виплат українським біженцям. Виявилося, що 60% опитаних вважають, що Польща не повинна продовжувати виплати українцям, які зараз проживають у країні. Про продовження фінансової поляки допомоги висловились так:

однозначно ні – 36%;

скоріше ні – 24%;

скоріше так – 18%;

безумовно так – 8%;

не визначились – 14%.

Зараз Польща надає кілька видів виплат для біженців із України:

300 злотих (2512 грн) – одноразова допомога новоприбулим;

"40+" – 40 злотих на день (335 грн) на житло і харчування (компенсація власникам житла) упродовж 120 днів (4800 злотих – 40 194грн), та на постійній основі вразливим категоріям біженців;

"500+" – щомісячна виплата 500 злотих (4187 грн) на дитину до 18 років;

Також українці можуть отримувати інші види виплат на дітей.