С какими проблемами сталкиваются пожилые беженцы в Польше: исследование

Польша приняла беспрецедентное количество беженцев из Украины, в том числе – пожилых людей. Сейчас в стране насчитывается около 73 тысяч украинцев старше 60 лет.

С какими проблемами сталкиваются старшие беженцы в Польше и как на них повлияет возможная отмена поддержки со следующего года, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на reliefweb.int.

Исследование положения украинских беженцев старшего возраста в Польше провели организации HelpAge International и PCPM (Польский центр международной помощи) с мая по июль 2023 года. Опросили 382 украинца, среди которых 80% женщин. Две трети респондентов – в возрасте 60-70 лет, остальные – старше.

Выяснилось, что 85% опрошенных не работают, 10% беженцев от 60 лет имеют полную или неполную занятость, 5% – сезонную работу. Отмечается, что, учитывая низкую украинскую пенсию, большинство беженцев пожилого возраста зависят от финансовой поддержки польского государства.

Жилье остается одной из важнейших долгосрочных проблем для пожилых украинских беженцев в Польше. Почти половина опрошенных арендовали жилье, другие получали помощь в проживании.

"Полученные данные свидетельствуют об острой необходимости в продлении схем поддержки проживания: доступа к коллективным приютам или субсидии для польских хозяев для пожилых беженцев. Прекращение такой поддержки может поставить пожилых беженцев под угрозу почувствовать себя вынужденными вернуться в Украину, жить в неоптимальных условиях или остаться бездомными" , – обращают внимание авторы и исследования.

Многие пожилые украинские беженцы нуждаются в медицинской помощи и облегченном доступе к польской системе здравоохранения. В частности:

у 61% есть инвалидность;

70% страдают хроническими или тяжелыми заболеваниями;

64% проходят лечение или принимают лекарства;

почти 80% испытывали беспокойство, тревогу и/или депрессию каждый день или большинство дней в течение 30 дней до опроса.

Основные проблемы доступа к медицинской помощи в Польше: долгое ожидание специализированной помощи, языковой барьер и нехватка информации. Только 8% опрошенных могли полностью оплатить счета за лечение.

Исследование выявило, что беженцы постарше мало вовлечены в социальную жизнь. В частности, 18% не выходили из дома, чтобы посетить светские встречи, мероприятия или встретить друзей в течение 30 дней до интервью. Причины этого: отсутствие транспорта, интереса и компании. Исследование показало, что для интеграции старших украинцев с польскими сверстниками организуется мало мероприятий.

Напомним, мы писали, что финансовую помощь беженцам из Украины в Польше планируется отменить в первом квартале 2024 года. Текущие положения в законе не будут продлеваться. В правительстве считают, что потребности в продлении выплат украинским беженцам не будет.

Также мы рассказывали, почему украинские беженцы уезжают из Польши в Германию. Среди наиболее распространенных причин – более высокие социальные выплаты и предложения работы с более высокой зарплатой и лучшие перспективы для детей.

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