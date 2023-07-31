Відпустка в горах. "УЗ" запускає нові поїзди до Карпат у серпні

"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди до популярних гірських локацій. Дістатися до Закарпаття зможуть пасажири із Києва та Львова.

У серпні почнуть курсувати додаткові поїзди до Ясіні та Мукачева, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

Пасажири зможуть вирушити додатковим поїздом на популярні карпатські курорти – Яремче (поряд Буковель), Ворохту в Івано-Франківській області до станції Ясіня (поряд Драгобрат) на Закарпатті.

Починаючи з 6 серпня новий поїзд №227/228 відправлятиметься:

із Києва: по парних днях о 21:42, Яремче – 09:16-09:19, Татарів-Буковель – 09:51-09:53, Ворохта – 10:05-10:07, прибуття у Ясіню – о10:46;

із Ясіні із 7 серпня: по непарних днях – о 16:54, Ворохта – 17:34-17:39, Татарів-Буковель – 17:50-17:54, Яремче – 18:26-18:30, прибуття до Києва – о 08:10 (по 16 серня), 10:33 (з 18 серпня по 12 вересня).

Квитки на всі ці рейси вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Також із 1 серпня у перший рейс вирушить додатковий регіональний поїзд №827/828 зі Львова через Сколе, Славсько, Воловець до Мукачева. Розклад руху такий:

зі Львова: відправлення о 07:35, прибуття до Мукачева – о 12:07;

із Мукачева: відправлення – о 14:30, прибуття до Львова – о 18:45.

Регіональний поїзд робитиме зупинки на станціях: Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Гребенів, Тухля, Славсько, Лавочне, Воловець, Свалява, Карпати.

Фото: Залізниця в Карпатах (unsplash.com/anna-hunko)

Пасажирів попереджають, що 3, 8, 10, 17, 24, 31 серпня поїзд ходити не буде. Також із 15 серпня розклад зазнає незначних змін через проведення ремонтів залізничного полотна. Актуальний розклад руху можна перевірити у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, ми писали, що міжнародні квитки "УЗ" можна буде купити тільки онлайн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.